أخبار التوك شو| الصوت الانتخابي بـ 150 جنيه في بالغربية.. وتحذيرات من الأرصاد

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد عاشت على مدار الأيام الماضية أجواءً أقرب للأجواء الصيفية، حيث سجلت العظمى في القاهرة على سبيل المثال ما بين 33 و34 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام بمعدلات 7-8 درجات مئوية.

سيطرة واضحة | عصام شيحة: انضباط ملحوظ وتواجد أمني غير مسبوق حول المقار الانتخابية

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن مجريات اليوم الأول من انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، إن هناك عدة ملاحظات، أبرزها وجود انضباط ملحوظ داخل وخارج اللجان، وتواجد أمني غير مسبوق في محيط المقار الانتخابية، واستخدام الهيئة الوطنية للانتخابات اختصاصاتها بشكل كبير في إحالة قضايا للنيابة العامة.

المصري الديمقراطي الاجتماعي: الوطنية للانتخابات استمعت لشكاوينا و استجابت لها

علق فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في معرض تعليقه على مجريات الانتخابات في اليوم الأول من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قائلًا: الخروقات التي دفعت الهيئة الوطنية للانتخابات للتدخل وإلغاء الانتخابات في 19 دائرة في المرحلة الاولى كان يفترض أن تعاد الانتخابات في كل الدوائر، وحزبنا لديه تساؤلات: ما سبب إعادة الانتخابات في 19 دائرة فقط دون غيرها؟ إذا كان هناك من قام بخروقات، من هو؟ وكيف سيتم محاسبته؟ وإذا كان هناك مرشح قام بخروقات، كيف يعيد الانتخابات ولا يتم استبعاده؟".

ثلاث شكاوى وتمديد| رئيس متابعة بورسعيد يكشف تفاصيل اليوم الأول بالمحافظة

أكد هشام عبد المجيد رئيس لجنة متابعة بورسعيد، أن تم فتح اللجان في موعدها المحددة، مضيفا أن ورد لدينا ثلاث شكاوي.



أحمد موسى يشن هجوما على المال السياسي وسيطرته في الانتخابات البرلمانية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك نوابًا في المجلس لم يتحدثوا طوال خمس سنوات، متسائلًا: «هو أنا منتخب نائب صامت؟»، موضحًا أن كرم الله على البلد يتجلى في إجراء انتخابات لها معانٍ كثيرة جدًا.

الوزراء: الأزمات المتتالية في قارتنا أثبتت أن الأمن الإفريقي هو أمن أوروبي أيضاً

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات القمة السابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها العاصمة الأنجولية لواندا، على مدار يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، بمشاركة العديد من القادة والمسئولين الأفارقة والأوروبيين.

حمدي رزق عن الهجوم على آية عبد الرحمن: حالة تديُّن غريبة.. فيديو

علق الإعلامي حمدي رزق، على الهجوم الكبير الذي واجهته مقدمة برنامج "دولة التلاوة"، آية عبد الرحمن، مؤكدًا أن النقد الموجه لها يعكس حالة تدين غريبة في المجتمع.