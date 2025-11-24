محافظ القاهرة: تجهيز كامل للجان انتخابية لخدمة 8.6 مليون ناخب

أكد اللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تستعد بكامل طاقتها لاستقبال الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية، موضحًا أن هناك أكثر من 8.6 مليون ناخب ضمن الكتلة الانتخابية بالقاهرة.

وأشار صابر، خلال مداخلة عبر تطبيق “زووم” مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، إلى أن جميع اللجان مجهزة بكافة التجهيزات اللوجيستية لتسهيل عملية الاقتراع وضمان سير الانتخابات بسلاسة.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن متابعة أي مشكلات أو تجاوزات، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها ضمن نطاق صلاحياتها.

كما لفت محافظ القاهرة إلى الالتزام التام بـ الصمت الانتخابي، مشيرًا إلى أن أي لافتات انتخابية تمت إزالتها فور الإعلان عن إزالة اللافتات من قبل المحافظة، وأن الأحزاب والمرشحون قاموا بنفسهم بإزالة أي مواد دعاية قبل افتتاح اللجان، مؤكدًا أن فرق المحافظة لم تجد أي لافتة بالقرب من اللجان عند المراجعة.