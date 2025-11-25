رئيس الاتحاد السكندري: نتعرض لظلم تحكيمي واضح وسيكون هناك رد قوي

تحدث محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن خسارة فريقه بالأمس أمام الجونة في الدوري الممتاز وبيان الاعتراض على حكم اللقاء.

وقال سلامة في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: الحكام مش عاوزة تروح تشوف الفار وتتأكد من قراراهم وهناك تعنت واضح من الحكام ضد الاتحاد في المباريات.

وأضاف: التزمنا الصمت مره واتنين وتلاته، وهيكون فيه رد فعل قوي ، وأحمد سامي كان مطلب جماهيري في الاتحاد.. ولبينا كل الطلبات التي طلبها.

وتابع: أحمد سامي قالي مش هقدر، وتعاقدنا مع تامر مصطفى وبإذن الله وعد مني للجماهير الإسكندرية.. أن كل طلبات الإدارة الفنية هتكون موجوده وبكواليتي عالي هنشوف.

وواصل: تواصلنا مع محمد يوسف ولكن ظروفه في النادي الأهلي منعت من تواجده مع الفريق للاتحاد السكندري.