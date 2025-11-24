«أهلي 2007» يتعادل مع الاتحاد السكندري في بطولة الجمهورية

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 مع ضيفه الاتحاد السكندري، سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الجمهورية.

حاول الأهلي التسجيل على مدار أوقات المباراة إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم أمام المرمى، ليخرج اللقاء بنتيجة التعادل السلبي.

بدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: عصام أحمد - عمر كمال - يوسف رامي - مهند الشامي.

الوسط: محمد رأفت - محمد عاطف - بلال عطية - عبد الرحمن رامي "مانو" - ياسين عاطف.

الهجوم: محمد هيثم.

وشارك زيدان ناجح بدلًا من عصام أحمد، وأحمد الشيخ بدلًا من ياسين عاطف، وزياد أيوب بدلًا من محمد هيثم، ومصطفى بهجت بدلًا من عبد الرحمن رامي "مانو"، وعمر العدوي بدلًا من بلال عطية.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 22 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، وعلى الزمالك 3 - 2، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 1، وتعادل مع الاتحاد 0 - 0، مسجلًا 24 هدفًا مقابل 8 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلًّا من هاني العقبي مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.