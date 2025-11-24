حمدي رزق عن الهجوم على آية عبد الرحمن : حالة تدين غريبة.. فيديو

علق الإعلامي حمدي رزق، على الهجوم الكبير الذي واجهته مقدمة برنامج "دولة التلاوة"، آية عبد الرحمن، مؤكدًا أن النقد الموجه لها يعكس حالة تدين غريبة في المجتمع.

وقال حمدي رزق خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة "صدى البلد"،: هناك نوعًا من التدين غير المفهوم والغريب في المجتمع، مضيفًا: "البنت اللطيفة التي تقدم برنامج 'دولة التلاوة' تتعرض للنقد، والناس تقول إنه يجب أن يكون الرجل هو مقدم البرنامج، رغم أنها محجبة ومؤدبة وراقية جدًا، إيه الحالة دي؟".

وتابع قائلاً: "هذه الظاهرة غريبة جدا، ظاهرة كارفة على السياسة، كمان فإيه حالة التدين الغريبة دي؟".