سيطرة واضحة | عصام شيحة: انضباط ملحوظ وتواجد أمني غير مسبوق حول المقار الانتخابية

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن مجريات اليوم الأول من انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، إن هناك عدة ملاحظات، أبرزها وجود انضباط ملحوظ داخل وخارج اللجان، وتواجد أمني غير مسبوق في محيط المقار الانتخابية، واستخدام الهيئة الوطنية للانتخابات اختصاصاتها بشكل كبير في إحالة قضايا للنيابة العامة.

تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لبعض التجاوزات والمخالفات بشكل علني منح ثقة ومثل طفرة غير مسبوقة، كون الجهة المعنية تعلن عن التجاوزات بوضوح مثل توزيع الأموال وغيرها.

واصل: ما حدث الأسبوع الماضي من بطلان الانتخابات في 19 دائرة انتخابية، وتدوينة الرئيس، ظهر بانعكاسات شديدة في الانضباط في انتخابات المرحلة الثانية واستعادة الثقة في العملية الانتخابية.

أردف: كنا متعودين نشوف حشود كبار السن والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذه المرحلة زادت مشاركة الشباب الذين تولدت لديهم الثقة بعدما حدث الأسبوع الماضي، وعلينا استثمار ذلك.

اختتم: ما قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم من جهود يوصل عدة رسائل مفادها أن الدولة قادرة على إدارة العملية الانتخابية، وأن الهيئة تملك من الأدوات ما يمكنها من السيطرة، واليوم هناك سيطرة ملحوظة.