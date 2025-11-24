الولايات المتحدة تصنف بعض فروع جماعة الإخوان منظمات إرهابية عالمية

أعلن البيت الأبيض تصنيف الولايات المتحدة لبعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية عالمية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ونشر البيت الأبيض تعهّدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية أجنبية”.

وجاء إعلان ترامب، خلال مقابلة مع موقع “جست ذا نيوز”، حيث أشار إلى أن الوثائق النهائية لتنفيذ التصنيف، قيد الإعداد حاليًا، مع تأكيد أنه سيتم “بأشد العبارات وأكثرها قوة”.

وأضاف أن هذا القرار لا يأتي اعتباطاً، بل يشكل ضربة سياسية وأمنية للجماعة التي يتهمها بعض الدوائر السياسية الأمريكية بـ “التطرف وزعزعة الاستقرار الإقليمي”.

ومن جهتها، أوردت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمرات سابقة، رغبةً واضحة لدى الإدارة لإدراج “الإخوان” ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

كما أن هذا التوجه ليس جديداً بالكامل: فقد سبق أن عرض سيناتورون جمهوريون- مثل "تيد كروز"- في الكونجرس، مشروع قانون لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية.