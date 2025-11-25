قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 في مصر

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 داخل محلات الصاغة في مصر، وسط متابعة مستمرة لحركة البيع والشراء في السوق المحلية.

ويستعرض صدى البلد أسعار أعيرة الذهب المختلفة بحسب آخر تحديث، دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24:

سعر البيع: 6330 جنيها

سعر الشراء: 6295 جنيها


عيار 22:

سعر البيع: 5805 جنيهات

سعر الشراء: 5770 جنيها


عيار 21:

سعر البيع: 5540 جنيها

سعر الشراء: 5510 جنيهات


عيار 18:

سعر البيع: 4750 جنيها

سعر الشراء: 4725 جنيها


عيار 14:

سعر البيع: 3695 جنيها

سعر الشراء: 3675 جنيها


عيار 12:

سعر البيع: 3165 جنيها

سعر الشراء: 3150 جنيها


الأونصة:

بالجنيه: 196930 جنيها للبيع، و195865 جنيها للشراء

بالدولار: 4130.65 دولار

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 44320 جنيها

سعر الشراء: 44080 جنيها

أسعار الذهب اليوم

سجّل عيار 24 اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 سعر 6330 جنيه للبيع و6295 جنيها للشراء داخل محلات الصاغة، بينما جاء سعر عيار 22 عند 5805 جنيهات للبيع و5770 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية إلى 5540 جنيها للبيع و5510 جنيهات للشراء، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 4750 جنيها للبيع و4725 جنيها للشراء.

أما عيار 14 فقد سجل 3695 جنيها للبيع و3675 جنيها للشراء، في حين جاء عيار 12 عند 3165 جنيها للبيع و3150 جنيها للشراء.

وسجّلت الأونصة 196930 جنيها للبيع و195865 جنيها للشراء داخل السوق المحلية، بينما بلغ سعرها عالميًا 4130.65 دولار.

كما سجل الجنيه الذهب 44320 جنيها للبيع و44080 جنيها للشراء.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

صورة الطفلة أيسل والمجرم

مأساة الطفل أيسل تعود من جديد.. ووالدتها لـ “صدى البلد”: حياتنا تحولت لكابوس.. ومَدرَسة المتهم بقــ تل ابنتي تخضع لنفس إدارة المدرسة الدولية بالسلام

إزالة التعديات

خلال اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب.. الإزالة الفورية لعدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية بقويسنا وأشمون ومتابعة على مدار الساعة وإجراءات رادعة

صورة العقار

سر الانهيار.. قطع خشبية ورياح قوية وراء سقوط عقار بالإسكندرية

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد