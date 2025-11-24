قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
المصري الديمقراطي الاجتماعي: الوطنية للانتخابات استمعت لشكاوينا و استجابت لها

عادل نصار

علق فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في معرض تعليقه على مجريات الانتخابات في اليوم الأول من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قائلًا: الخروقات التي دفعت الهيئة الوطنية للانتخابات للتدخل وإلغاء الانتخابات في 19 دائرة في المرحلة الاولى  كان يفترض أن تعاد الانتخابات في كل الدوائر، وحزبنا لديه تساؤلات: ما سبب إعادة الانتخابات في 19 دائرة فقط دون غيرها؟ إذا كان هناك من قام بخروقات، من هو؟ وكيف سيتم محاسبته؟ وإذا كان هناك مرشح قام بخروقات، كيف يعيد الانتخابات ولا يتم استبعاده؟".


وردًا على سؤال الحديدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، على شاشة النهار،  غرفة عمليات الحزب كيف ترة  المرحلة الثانية ؟ ليرد : في المجمل، الأمر في الجولة الثانية أفضل من ذي قبل. هناك بعض الخروقات رصدناها في بعض دوائر الغربية وبورسعيد وأبلغنا بها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات قائلًا: المتابعة أعلى في المرحلة الثانية، وكانت تتلقى الشكاوى وتتابع عن كثب وتستجيب لبعض ما نطالب به.
أردف: بصفة عامة، المرحلة الثانية أفضل من الأولى.
وعن عدد مرشحي الحزب في المرحلة الثانية قال : لدينا 10 مرشحين في المرحلة الثانية  مقارنة بعدد أكبر  في الجولة الاولى  من المرشحين ولدينا في جولة الاعادة والملغاه  أربع مرشحين "

