المصري الديمقراطي الاجتماعي: الوطنية للانتخابات استمعت لشكاوينا و استجابت لها

علق فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في معرض تعليقه على مجريات الانتخابات في اليوم الأول من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قائلًا: الخروقات التي دفعت الهيئة الوطنية للانتخابات للتدخل وإلغاء الانتخابات في 19 دائرة في المرحلة الاولى كان يفترض أن تعاد الانتخابات في كل الدوائر، وحزبنا لديه تساؤلات: ما سبب إعادة الانتخابات في 19 دائرة فقط دون غيرها؟ إذا كان هناك من قام بخروقات، من هو؟ وكيف سيتم محاسبته؟ وإذا كان هناك مرشح قام بخروقات، كيف يعيد الانتخابات ولا يتم استبعاده؟".



وردًا على سؤال الحديدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، على شاشة النهار، غرفة عمليات الحزب كيف ترة المرحلة الثانية ؟ ليرد : في المجمل، الأمر في الجولة الثانية أفضل من ذي قبل. هناك بعض الخروقات رصدناها في بعض دوائر الغربية وبورسعيد وأبلغنا بها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات قائلًا: المتابعة أعلى في المرحلة الثانية، وكانت تتلقى الشكاوى وتتابع عن كثب وتستجيب لبعض ما نطالب به.

أردف: بصفة عامة، المرحلة الثانية أفضل من الأولى.

وعن عدد مرشحي الحزب في المرحلة الثانية قال : لدينا 10 مرشحين في المرحلة الثانية مقارنة بعدد أكبر في الجولة الاولى من المرشحين ولدينا في جولة الاعادة والملغاه أربع مرشحين "