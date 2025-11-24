بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني .. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "لا ترد ولا تستبدل"

طرحت منصة شاهد البوستر الرسمي لمسلسل “لا ترد ولا تستبدل” من بطولة النجوم دينا الشربيني واحمد السعدني ، والذى من المقرر ان يطرح خلال الفترة المقبلة.

البوستر الرسمي لمسلسل "لا ترد ولا تستبدل"

أبطال مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"

مسلسل “لا ترد ولا تستبدل” بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني، ويشاركهم أيضاً صدقي صخر، فدوى عابد والنجم الصاعد حسن مالك.، والمسلسل من إخراج مريم أبو عوف.

وعلى صعيد آخر، تنتظر الفنانة دينا الشربيني طرح احدث افلامها “طلقني” يوم ٢٤ ديسمبر المقبل.

وفيلم “طلقني” يجمع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، في بطولة مشتركة للمرة الثانية، بعد مشاركتهما بفيلم الهنا اللي أنا فيه، الذى طرح فى ديسمبر 2024.

أحدث أعمال أحمد السعدني

وشارك احمد السعدني فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “لام شمسية” الذى حقق نجاحا كبيرا.

“لام شمسية” من تأليف مريم نعوم (ورشة سرد)، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر، بالإضافة إلى ضيوف الشرف علي قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، وإسماعيل شرف.