قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكراني يفجّر نفسه داخل مركز للتجنيد في مدينة أوديسا | فيديو

انفجار
انفجار
القسم الخارجي

تتناقل منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطعًا صادمًا يُظهر رجلًا أوكرانيًا يفجّر نفسه داخل مركز للتجنيد في مدينة أوديسا جنوب غربي البلاد، بعد أن تم اقتياده – وفق ما تداوله ناشطون – بالقوة للالتحاق بالجبهات في حرب باتت تُوصف بأنها حرب استنزاف طويلة ومكلفة، تجاوزت خسائرها البشرية – بحسب تصريحات روسية – 1.7 مليون عسكري أوكراني.

أعاد الحادث إلى الواجهة الجدل المتصاعد حول سياسات التجنيد القسري التي تحولت إلى هاجس يومي للمواطنين الأوكرانيين، إذ يشتكي السكان من قيام عناصر مكاتب التجنيد بـ"اصطياد" الرجال في الشوارع، وأمام المنازل، وفي الأسواق، في محاولة لتعويض النقص الكبير في القوى البشرية. 

امتدت الاتهامات لتشمل ملاحقة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ما زاد من حالة الاحتقان الشعبي تجاه السلطات.

ووفق موقع The European Conservative، يشهد الشارع الأوكراني تحوّلًا متسارعًا في الموقف العام تجاه الحرب والسياسات الحكومية التي يتّبعها الرئيس فلاديمير زيلينسكي، في ظل الدمار الواسع والاستنزاف المستمر. 

ويؤكد الموقع أن موجة الاستياء لم تعد مقتصرة على مناطق محددة، بل باتت تشمل قطاعات واسعة من المجتمع، خاصة مع توثيق انتهاكات مرتبطة بعمليات التجنيد.

وتشير تقديرات مراقبين إلى أن الضغط الميداني وتكرار الحوادث المشابهة يعكسان حالة إنهاك داخلية باتت تؤثر بوضوح على تماسك الجبهة الداخلية في أوكرانيا. 

كما يرى آخرون أن غياب رؤية واضحة لإنهاء الصراع جعل المواطنين يشعرون بأنهم أمام حرب مفتوحة لا أفق لها، ما يدفع بعضهم إلى مواقف يائسة وخطوات مروعة كالتي شهدتها أوديسا.

وتزداد الانتقادات بعد سلسلة تقارير تتهم مراكز التجنيد بـسوء معاملة المجندين، وسط شهادات عن حالات وفاة نتيجة التجاوزات، الأمر الذي دفع مجلس أوروبا إلى إدانة هذه الممارسات والدعوة إلى إصلاحات عاجلة. 

وفي سياق متصل، أعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مؤخرًا أن القوات الأوكرانية تشهد "فرارًا جماعيًا" وعصيانًا داخليًا بسبب الضغط المتزايد على الجنود في خطوط القتال.

مدينة أوديسا حرب استنزاف التجنيد القسري الشارع الأوكراني زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

صورة الطفلة أيسل والمجرم

مأساة الطفل أيسل تعود من جديد.. ووالدتها لـ “صدى البلد”: حياتنا تحولت لكابوس.. ومَدرَسة المتهم بقــ تل ابنتي تخضع لنفس إدارة المدرسة الدولية بالسلام

إزالة التعديات

خلال اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب.. الإزالة الفورية لعدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية بقويسنا وأشمون ومتابعة على مدار الساعة وإجراءات رادعة

صورة العقار

سر الانهيار.. قطع خشبية ورياح قوية وراء سقوط عقار بالإسكندرية

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد