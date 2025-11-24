قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس خلال الإدلاء بصوته في انتخابات النواب: اختاروا الإنسان الأمين والكفء
الهلال الأحمر يشارك بتقديم الدعم للناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات النواب| صور
رئيس حي طرة تتفقد اللجان الانتخابية.. وتؤكد: العملية تسير في هدوء| صور
محافظ القليوبية يتفقد سير التصويت بلجان شبرا الخيمة ويؤكد: الوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين
حركة طيران متصاعدة بمطار الغردقة ترفع مؤشرات الإشغال السياحي مع انطلاق الموسم الشتوي
ريهام حجاج تدلى بصوتها فى الانتخابات البرلمانية بمنطقة الزمالك .. صور
البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
إذاعة جيش الاحتلال: حماس تستخدم التواصل الاجتماعي لجمع معلومات استخباراتية عن مواقع عسكرية
تم نقلهم للمستشفى.. إصابات وأجواء مشحونة بمحيط لقاء الهلال ومولودية الجزائر
الأقمار الصناعية ترصد سحبا محملة بالأمطار تتقدم باتجاه القاهرة الكبرى| الطقس
مفاجأة في قائمة منتخب قطر في كأس العرب.. تفاصيل
الزراعة: جمع 2.6 مليون طن من قش الأرز
أخبار البلد

التضامن: برنامج مودة ينظم معسكرين تدريبيين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية

مودة
مودة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 نظم البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معسكرين تدريبيين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية ، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة التنفيذية العليا لبرنامج "مودة" بالجامعات.

واستمرت الفعاليات على مدار ثمانية أيام عمل وبمشاركة نحو 160 عضو هيئة تدريس من 27 جامعة حكومية، موزعين على مجموعتين تدريبيتين، وهدف المعسكر إلى إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس كمدربين معتمدين لبرنامج "مودة"، حيث ضم مجموعة من المدربين الجدد، إلى جانب المدربين المعتمدين سابقًا، بالإضافة إلى المنسقين الفنيين بالجامعات.

وذكرت رانده فارس مستشارة الوزيرة لشؤن صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومدير برنامج مودة أن الجلسة الافتتاحية للمعسكر تضمنت عرضًا تعريفيًا شاملاً حول أهداف برنامج مودة ورؤيته، إلى جانب استعراض مبادراته المختلفة، والشراكات المؤسسية، والجوانب الإعلامية، والمنصة الرقمية، وآليات المتابعة والتقييم. 

كما تناولت الجلسة الثانية الأبعاد الاجتماعية والنفسية والدينية والطبية للعلاقات الأسرية، فيما ركزت الجلسات التدريبية على تنمية مهارات العرض والتقديم، والتواصل الفعال، وأساليب التعلم النشط، وأهم الأنشطة التدريبية المستخدمة في المحتوى.

وأكدت رانده فارس أن  الفعاليات تعد استمرارًا للتعاون المثمر بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أثمر منذ عام 2019 عن تدريب ما يقرب من 500,000 طالباً وطالبة من خلال التدريبات المباشرة بالجامعات، وتشمل خطة العمل الحالية تنفيذ 1,000 تدريباً خلال الفصل الدراسي الجاري، بما يشمل 85,000 طالباً وطالبة على مستوى الجامعات الحكومية من أجل تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي لدى الشباب، ودعم تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع مستقر ومتماسك.

البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة الأسرة المصرية وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

