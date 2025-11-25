بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة

في خدمة مميزة تقدم صدى البلد بث مباشر، لـ تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة.

كشفت نانسي القاضي، مراسلة قناة صدى البلد من الإسماعيلية، أن هناك حالة من التنظيم الأمني الرائع في انتخابات مجلس النواب 2025، موضحة أن يوم الأمس مر بسلاسة وسط تصدر المرأة المشهد الانتخابي.



وتابعت خلال مداخلة مع محمد جوهر، وعبيدة أمير، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، لانتخابات مجلس انتخابات النواب 2025، أن الأعداد لم تكن كبيرة في الفترة الصباحية بالأمس



ولفتت إلى أن الشباب وكبار السن بدأوا يتوافدون على اللجان للإدلاء بأصواتهم مع مرور الفترة الصباحية بالأمس، ومن المتوقع أن يكون الإقبال أكثر اليوم.



وأكدت أن الإسماعيلية عبارة عن 3 دوائر انتخابية يتنافس فيها 38 مرشحًا على المقاعد الفردية، وهناك هدوء يسود الأجواء الجميلة في هذه المحافظة الساحلية.



ويتوجه الناخبون للتصويت لليوم الثاني في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 13 محافظةٍ تضم 73 دائرةً انتخابية و5287 لجنةً فرعية.

1316 مرشّحًا

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشّحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتَي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

تستمر عمليةُ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا.

ودعت الهيئةُ الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة، مؤكدةً التزامَها بضمان نزاهة الإجراءات ونقل إرادة الناخبين إلى صناديق الاقتراع بكل شفافية.

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت 86 شكوى في 34 دائرة انتخابية و58 لجنة فرعية خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.