الذهب يواصل الصعود.. وهذه قيمة عيار 21

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

عيار 24 يسجل 6263 جنيها

- عيار 21 يسجل 5480 جنيها

- عيار 18 يسجل 4697 جنيها

- الجنيه الذهب 43840 جنيها

وتتأثر السوق المصرية بشكل مباشر بحركة البورصات العالمية، إضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار، وهو ما ينعكس بوضوح على الأسعار اليومية للذهب محليًا.

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.