فن وثقافة

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

آيتن عامر
آيتن عامر
قسم الفن

غضبت الفنانة آيتن عامر من والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال بسبب التصريحات التي أدلت بها مؤخرا وتحدثت فيها عن أن المستشار المدان بقتل ابنتها أيمن حجاج، كان معجبا بالفنانة آيتن عامر قبل أن يرى ابنتها فيعجب بها وينسى آيتن.

آيتن عامر: مليش في تجارة العجول



وأثارت هذه التصريحات غضب الفنانة آيتن عامر، التي ردت بطريقتها الخاصة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقالت “سمعت اشاعات كتير عني الفترة دي.. بس أنا ماليش في تجارة العجول” كتعبير عن رفضها للزج باسمها في هذا الموضوع.

اقرأ أيضًا:

وتعرضت والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال لانتقادات عديدة نتيجة تصريحاتها في عدة مواقع بالتزامن مع عرض مسلسل “ورد وشوكولاتة”، الذي تتشابه قصته مع قصة ابنتها.

 

مسلسل ورد وشوكولاته:


في مسلسل ورد وشوكولاته تتعرض المذيعة مروة، التي تلعب دورها الفنانة زينة، للقتل على يد زوجها العرفي، المحامي صلاح، الذي لعب دوره الفنان محمد فراج، وصديقه الذي تعاون معه في قتلها، بمزرعة خاصة ادعى أنه اشتراها لها لاستدراجها داخل المزرعة وقتلها، بعد تهديدها له بإفشاء أسراره وفساده، وفضحه في المجتمع، وهو ما حدث تقريبا في الواقع بين شيماء جمال والمستشار المدان بقتلها.



قضية مقتل شيماء جمال:

 

كان أسدل الستار نهائيًا على القضية الأكثر إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، وهي قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق زوجها المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي داخل سجن الاستئناف، وذلك بعد استنفاد درجات التقاضي كافة وتصديق المفتي ورئاسة الجمهورية على الحكم.



أبطال ورد وشوكولاته:

 

شارك في بطولة مسلسل ورد وشوكولاتة الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية، وسط حالة كبيرة من إثارة الجدل، بجانب محمد فراج وزينة كل من مريم الخشت، مها نصار، صفاء الطوخي، محمد سليمان، يوسف حشيش، آية سليم.

