غلق 24 منشأة طبية خاصة وإنذار 23 أخرى خلال أسبوع بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية لكافة الخدمات الطبية المقدمة من القطاع غير الحكومي، واتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان الانضباط وجودة الأداء، تواصل مديرية الصحة بالبحيرة جهودها المكثفة للرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة.

وقامت إدارة العلاج الحر خلال الأسبوع الماضي بالمرور على 129منشأة طبية خاصة متنوعة الأنشطة، وذلك لمتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية المقررة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 8 قرارات غلق لمنشآت تُدار بدون ترخيص، واستصدار 16قرار غلق أخرى جارٍ تنفيذها، فضلًا عن فحص 8 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما تم توجيه 23 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة بها بعض الملاحظات البسيطة لتلافيها وتصويب أوضاعها، وتحرير محضر انتحال صفة طبيب ومحضرين فض أختام.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددة على أن المحافظة تتعامل بحزم مع أي مخالفات لضمان تطبيق القانون وتحقيق الانضباط، بالتوازي مع دعم وتشجيع المنشآت الملتزمة على تطوير خدماتها وتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمواطنين.