سيدة تلقى رضيعة أمام موقف دمنهور بالبحيرة

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، واقعة مؤثرة تمثلت في عثور عدد من الأهالي على طفلة رضيعة حديثة الولادة ملفوفة داخل بطانية وملقى أمام موقف دمنهور العمومي.

وسيطرت حالة من الغضب حينما تم نشر صور الصغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي

وبحسب روايات الأهالي، شاهدو سيدة منقبة وهي تضع الطفلة وتغادر المكان سريعًا فيما تمكن عدد من الأهالي من استخراج صور من كاميرات المراقبة بالمحال المجاورة للموقف تُظهر السيدة أثناء الواقعة.

وأكد الأهالي أنهم أبلغوا الجهات المعنية، مطالبين الأمن بسرعة فحص الكاميرات وتتبع السيدة للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من سلامة الطفلة وظروف تركها بهذا الشكل.

وأشار شهود العيان إلى أن الطفلة حديثة الولادة، وما زال الحبل السري مربوطًا، ما يرجح أنها وُلدت خلال الساعات القليلة الماضية، وتم تسليمها إلى أحد المواطنين المجاورين للموقف لحين وصول الجهات الأمنية أو سيارة الإسعاف.