الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ملحمة وطنية يسطرها أبناء البحيرة في احتفالات نصر أكتوبر بمعرض دمنهور للكتاب

معرض دمنهور للكتاب
معرض دمنهور للكتاب
جمال عاشور

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، نظم معرض دمنهور الثامن للكتاب، الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور، ندوة بعنوان «نصر أكتوبر.. ملحمة العبور»، وذلك في إطار احتفالات محافظة البحيرة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة. شارك في الندوة العميد حسام شبل، والمفكر الإعلامي سمير خطاب مهنا، وكيل وزارة الإعلام الأسبق وعضو الهيئة الاستشارية العليا، واللواء أحمد الحسيني مساعد وزير الداخلية الأسبق ورئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد الصول أحد أبطال حرب أكتوبر، والدكتور أحمد زعلوك نقيب صيادلة البحيرة، وأدارت الندوة الإعلامية وفاء أبو السعود، المنسق العام لمؤسسة القادة بالمحافظة.

بدأت فعاليات اللقاء بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود فراج، وسط أجواء وطنية جسدت اعتزاز أبناء البحيرة بانتصارات جيشهم الباسل.

استهل العميد حسام شبل كلمته بالحديث عن الفترة التي سبقت حرب أكتوبر وما شهدته من تحديات جسيمة على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا كيف استطاع الجيش المصري أن يقلب موازين القوى ويحقق نصراً أعاد لمصر كرامتها وأرضها. كما أدار حوارًا مفتوحًا مع الحضور، خاصة من فئة الشباب، حول الدروس المستفادة من الحرب، وأهمية مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة التي يروجها الإعلام الغربي ضد مصر.

وأكد الإعلامي سمير خطاب مهنا أن مصر تواجه اليوم معركة وعي لا تقل أهمية عن معركة السلاح، مشيرًا إلى أن المؤامرات التي تُحاك ضد الدولة تهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسساته، وأن الرد الأمثل عليها يكون بالوعي والثبات ونشر الحقيقة.

أما الإعلامية وفاء أبو السعود فأوضحت أن نصر أكتوبر لم يكن مجرد استعادة للأرض المغتصبة، بل كان أيضًا استعادة للإنسان المصري بعد سنوات الانكسار، إذ أعاد الحرب اكتشاف قدرات المصريين ووحد صفوفهم وأضاء الطريق لبناء الدولة الحديثة.

وتحدث اللواء أحمد الحسيني عن الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر، مؤكدًا أنه أحد أهم أسرار النجاح العسكري المصري، فيما استعاد اللواء محمد الصول ذكرياته مع زملائه الأبطال على الجبهة، مستعرضًا قصصًا ملهمة عن الشجاعة والتضحية والفداء.

وفي ختام الندوة، عبّر الدكتور أحمد زعلوك عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الوطني الذي يجسد روح أكتوبر المتجددة، ثم جرى تكريم العميد حسام شبل والإعلامي سمير خطاب مهنا تقديرًا لدورهما الوطني وجهودهما في نشر الوعي بين الأجيال الجديدة.

بهذا اللقاء، أكد أبناء البحيرة أن نصر أكتوبر سيبقى رمزًا للعزة والفداء، وعنوانًا لوطن لا يعرف الهزيمة.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة معرض دمنهور الثامن للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب مكتبة مصر العامة بدمنهور نصر أكتوبر ملحمة العبور

