بي إم دبليو 316 أوتوماتيك سعرها 650 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي إم دبليو 316 موديل 2010

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 316 موديل 2010، وتنتمي 316 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي إم دبليو 316 موديل 2010 الخارجية

بي إم دبليو 316 موديل 2010

تظهر سيارة بي إم دبليو 316 موديل 2010 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح امامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك بي إم دبليو 316 موديل 2010

بي إم دبليو 316 موديل 2010

تحصل سيارة بي إم دبليو 316 موديل 2010 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 173 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي إم دبليو 316 موديل 2010 الداخلية

بي إم دبليو 316 موديل 2010

تحتوي مقصورة سيارة بي إم دبليو 316 موديل 2010 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها أحزمة أمان، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلف بسهولة .

سعر بي إم دبليو 316 موديل 2010

تباع سيارة بي إم دبليو 316 موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بي إم دبليو 316 موديل 2010

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة ، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .