حفيد الفايكنج يصل القاهرة لتدريب الأهلي في ذلك الموعد!!
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بي إم دبليو 316 أوتوماتيك سعرها 650 ألف جنيه

بي إم دبليو 316 موديل 2010
بي إم دبليو 316 موديل 2010
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 بي إم دبليو 316 موديل 2010

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 316 موديل 2010، وتنتمي 316 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي إم دبليو 316 موديل 2010 الخارجية

 بي إم دبليو 316 موديل 2010

تظهر سيارة بي إم دبليو 316 موديل 2010 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح امامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك بي إم دبليو 316 موديل 2010

 بي إم دبليو 316 موديل 2010

تحصل سيارة بي إم دبليو 316 موديل 2010 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 173 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي إم دبليو 316 موديل 2010 الداخلية

 بي إم دبليو 316 موديل 2010

تحتوي مقصورة سيارة بي إم دبليو 316 موديل 2010 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها أحزمة أمان، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلف بسهولة .

سعر بي إم دبليو 316 موديل 2010

تباع سيارة بي إم دبليو 316 موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 بي إم دبليو 316 موديل 2010

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة ، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

