تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنانة شيرين عبدالوهاب بتهمة سب مدير حساباتها

قررت المحكمة المختصة تأجيل أولى جلسات محاكمة شيرين عبد الوهاب في اتهامها بسب وقذف مدير حسابات الفنانة لجلسة 9 اكتوبر.

واستمعت هيئة المحكمة لطلبات فهد مرزوق محامي المجني عليه خلال جلسة المحاكمة، وادعى المجني عليه مدنيًا بـ200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكانت أسندت جهات التحقيق إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب تهمة سب وقذف مدير حساباتها.

وقررت جهات التحقيقات إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة والتي حددت جلسة اليوم لنظر القضية والاطلاع عليها.

وكانت خلافات وقعت بين الفنانة شيرين عبدالوهاب ومدير حساباتها حيث تكور الأمر إلى تحرير محضر ضد الفنانة بتهمة الكسب والقذف.