نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق إحالة محمد أوتاكا طليق البلوجر هدير عبدالرازق في نشر فيديوهات خادشة للحياء للمحاكمة.

واعترف البلوجر محمد أوتاكا، في التحقيقات ولم ينكر الإتهامات الموجهة ضده أمام فريق النيابة العامة، بل أقر بكل جرأة أنه تعمد نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل بهدف زيادة المتابعين وتحقيق أرباح مالية.

التحقيقات التي استغرقت ساعات مع المتهم محمد أوكا كشفت عن الوجه الآخر لعالم "الترند" المزيف، الذي قاده في النهاية إلى تهم خطيرة شملت نشر الفجور وحيازة مخدرات بقصد الإتجار.

وقررت جهات التحقيق، التحفظ على المضبوطات التي ضبطت بحوزة البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبدالرازق، في اتهامه بحيازة مخدرات ونشر فيديوهات مخلة بالحياء.

كما قررت جهات التحقيق، عرض البلوجر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبدالرازق، على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، بينما تم حبسه 4 أيام.


كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبدالرازق لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) وبحوزته ( كمية من مخدرى "الحشيش، الكوكايين") وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أرباح مالية.

