فن وثقافة

محمود أكرم يطرح كليب "ازاي فراقي عادي"

سعيد فراج

طرح المطرب محمود أكرم، اغنية جديدة تحت عنوان "ازاي فراقي عادي"، من كلماته وألحانه، وتوزيع محمد مزيكا، يتعاون فيها مع المنتج ريتشارد الحاج.

من جانبه أكد "أكرم" في تصريحات صحفية: "كتبت أغنية ازاي فراقي عادي، منذ 5 سنوات وكنت أبحث عن تقديمها بأفضل توزيع موسيقي، و تم تأجيل تنفيذها أكثر من مرة".

وأضاف: "فكرة المطرب الذي يمتلك موهبة الكتابة لنفسه وتلحين أغنياته، هي ميزة وعيب، فقد يقع في أزمة تكرار نفسه مع تعدد اغنياته والحانه، ويحرم نفسه في بعض الأوقات من التنوع والتعاون مع شعراء وملحنين مختلفين، لكنها في نفس الوقت ميزة حينما ينجح المطرب في وضع بصمة ولون وشكل يميزه عن غيره".

محمود أكرم يكشف كواليس اختياره

وبخصوص تعاونه مع ريتشارد الحاج قال:  ريتشارد مؤمن بموهبتي، شجعني بشكل كبير، منحني الثقة والراحة في التعامل، وحرية في الابداع، دون حدود أو تقييد، متفهم وعاشق للموسيقى، وأتمنى التعاون معه حتى اخر عمري".

وأوضح: "دخول تقنية الـ Ai سهلت كثيرًا على الصناع، لكن يظل المبدع الحقيقي البشري هو الأفضل، كموزع وملحن وكاتب".

بينما تحدث ريتشارد الحاج قائلًا: "محمود أكرم صاحب شعبية كبيرة جدًا على الـ تيك توك، وحقق شهرة بطريقة إيجابية جدًا وساعدته كمنصة في تقديم نفسه للناس والجمهور ومن هنا تحمس للتعاقد معه وأن يقدم له عدة أغاني وحفلات الفترة المقبلة". 

تقول كلمات أغنية ازاي فراقي عادي: " النهاردة انا شوفتها، الضحكة مالية وشها، زي الملايكة في شكلها، زي القمر من غير سحاب، لسه جميلة زي ما انتي 

لسه خدودك لونها وردي، لكن سؤال شغلي بالي، ملقتش ليه ولا جواب، ازاي فراقي عادي، وازاي عايشة في بعادي عادي".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

