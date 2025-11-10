مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية لأفلام مسابقة آفاق السينما العربية

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن القائمة النهائية لأفلام مسابقة آفاق السينما العربية، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

ويضم برنامج مسابقة آفاق السينما العربية 9 أفلام، هي:

● بنات الباشا | محمد العدل | مصر | 2025 | 98 د

● الجولة 13 | محمد علي النهدي| تونس| 2025| 89 د

● عزة | ستيفاني بروكهاوس | ألمانيا | 2025 | 89 د

● فلانة | زهراء غندور | العراق، فرنسا، قطر | 2025 | 85 د

● كوندافا | علي بنجلون | المغرب | 2025 | 96 د

● كلب ساكن | سارة فرنسيس | لبنان | 2025 | 92 د

● شكوى رقم 713317 | ياسر شفيعي | مصر | 2025 | 76د

● كأن لم تكن | سارة عبيدي | تونس | 2025 | 89 د

● ضد السينما | علي سعيد | السعودية | 2025 |





يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. وقد تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.