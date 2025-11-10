هل تصالحا أم يخفيان الانفصال؟ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يثيران الجدل بعد ظهورهما الأخير

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن طلاق، أو انفصال، ما بين الفنانة هنادي مهنا، عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

لكن الزوجين فاجئا الجميع أمس الأحد بحضورهما معا لتقديم واجب العزاء في والد الفنان محمد رمضان، وشوهدا وهما يسيران إلى المسجد يدا بيد، ثم شوهدا وهما يغادران معا، ما دعا الجميع للاعتقاد أنهما يردان على الأخبار الخاصة بانفصالهما.

وعلم موقع صدى البلد أن خلافا حادا وقع بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح أدى إلى انفصالهما بالفعل، قبل أسابيع من حضورهما أمس لتقديم واجب العزاء، ولكن المصدر لم يؤكد ما إذا كانا تصالحا أم أنهما حرصا على الحضور معا لعدم إعلان الأمر في هذا الوقت، حتى يقررا ما يريداه في الوقت المناسب لهما، خاصة أنهما حريصان على إبعاد حياتهما الشخصية عن الإعلام.



كان والد هنادي مهنا، الموسيقار هاني مهنى، رفض الرد، للتعليق على خبر الانفصال، مؤكدا أنها أمور خاصة بابنته، لا يحق له التدخل فيها، وأنها سترد في الوقت المناسب لها، ما ألمح إلى صحة خبر الانفصال أو على الأقل الخلاف.