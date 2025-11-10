قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من السيدات والشباب على لجان العمرانية
تزايد أعداد الناخبين على مدرسة شركة السكر بالحوامدية | صور
سوريا تحبط مؤامرتين لاغتيال الرئيس الشرع
رانيا المشاط: الشراكة المصرية الخليجية ركيزة لبناء اقتصاد عربي متكامل ومستدام
السيطرة على حريق بمصنع كيماويات في مدينة السادات.. صور
عبد الرؤوف: دخلنا أجواء القمة في وقت متأخر.. وإصابة بعض اللاعبين مشكلة
وزير النقل التركي: مشروعات استراتيجية تربط الشرق بالغرب وتعزيز التعاون مع مصر
فن وثقافة

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

الفنان القدير محمد صبحي
الفنان القدير محمد صبحي
أوركيد سامي

نقل الفنان محمد صبحي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

تعرض الفنان محمد صبحي لوعكة صحية مفاجئة داخل منزله بطريق القاهرة  الإسكندرية الصحراوي أمس  ما استدعى نقله على الفور إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأكد مصدر مقرب من الفنان محمد صبحي في تصريحات لصدي البلد أنه يخضع حاليًا للملاحظة داخل العناية المركزة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة وتحت المتابعة الدقيقة من الأطباء وسط حاله من الدعاء له بالشفاء من الجمهور و نجوم الفن 

يذكر أن الفنان محمد صبحي هو ممثل ومخرج ومؤلف مصري، وُلد في 3 مارس عام 1948 بحي بولاق في القاهرة. تخرّج في المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز، وبدأ مشواره الفني في أواخر ستينيات القرن الماضي، ليصبح لاحقًا أحد أهم رموز المسرح المصري والعربي.

محمد صبحي اخبار الفن نجوم الفن

