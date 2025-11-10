نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

نقل الفنان محمد صبحي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

تعرض الفنان محمد صبحي لوعكة صحية مفاجئة داخل منزله بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أمس ما استدعى نقله على الفور إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأكد مصدر مقرب من الفنان محمد صبحي في تصريحات لصدي البلد أنه يخضع حاليًا للملاحظة داخل العناية المركزة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة وتحت المتابعة الدقيقة من الأطباء وسط حاله من الدعاء له بالشفاء من الجمهور و نجوم الفن

يذكر أن الفنان محمد صبحي هو ممثل ومخرج ومؤلف مصري، وُلد في 3 مارس عام 1948 بحي بولاق في القاهرة. تخرّج في المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز، وبدأ مشواره الفني في أواخر ستينيات القرن الماضي، ليصبح لاحقًا أحد أهم رموز المسرح المصري والعربي.