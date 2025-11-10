بعد كان.. فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش

أعلنت إدارة مهرجان مراكش السينمائي الدولي، عن مشاركة الفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى في المسابقة الرسمية بدورته الثانية والعشرين، التي ستقام في الفترة من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025.



يبدأ فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" رحلته العربية بعرضه الأول في الشرق الأوسط ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي الدولي، ثم ينطلق عرضه في عدد من الدول والمهرجانات العربية خلال الفترة المقبلة.

الفيلم انطلق عرضه عالميًا لأول مرة فى شهر مايو من هذا العام ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي فى مسابقة نظرة ما.

وخلال مشواره شارك الفيلم فى أكثر من ٣٥ مهرجان دولي حول العالم منها ( هامبورج، ريو دي جانيرو، مونبلييه)، وحصل على ٥ جوائز حيث كان آخرها الجائزة الكبري من مهرجان موسترا فالنسيا فى دورته ال ٤٠.



ويحمل العمل توقيع إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا وتونس والسعودية وقطر والسودان.



وتدور أحداث الفيلم حول عائشة، شابة سودانية تعمل في مجال الرعاية الصحية بالقاهرة، تواجه ضغوطًا معيشية ومشكلات مع مجموعة من البلطجية، وسط توترات بين المهاجرين الأفارقة، لتجد نفسها ممزقة بين أحلامها وواقعها القاسي، في رحلة درامية مليئة بالصراع النفسي والاختيارات المستحيلة.

الفيلم من بطولة بوليانا سيمون، ويشاركها عدد من الوجوه الشابة بينهم مغني الراب المصري زياد ظاظا، وعماد غنيم، وممدوح صالح، إلى جانب مساهمة فنية لطاقم متكامل يضم المونتير محمد ممدوح، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، ومصممة الأزياء نيرة الدهشوري، ومهندس الصوت مصطفى شعبان.