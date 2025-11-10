هدى زاهر تطلب الدعاء لـ محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة

نقل الفنان محمد صبحي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وطالبت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، متابعيها الدعاء له، وكتبت عبر انستجرام: “الدعاء يغير القدر، ارجوكم ادعو للفنان الكبير محمد صبحي، بالشفاء العاجل التام بقدر ما فرحكم”.

وتعرض الفنان محمد صبحي لوعكة صحية مفاجئة داخل منزله بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أمس ما استدعى نقله على الفور إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأكد مصدر مقرب من الفنان محمد صبحي في تصريحات لصدي البلد أنه يخضع حاليًا للملاحظة داخل العناية المركزة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة وتحت المتابعة الدقيقة من الأطباء وسط حاله من الدعاء له بالشفاء من الجمهور و نجوم الفن.