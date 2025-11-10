حسن شاكوش ينعي إسماعيل الليثي: ربنا يرحمك ياحبيبي ويصبر أهلك

نعى المطرب الشعبي حسن شاكوش، الفنان إسماعيل الليثي بعد وفاته إثر حادث بالمنيا.

وكتب شاكوش عبر حسابه على فيسبوك: “إن لله وان اليه راجعون، ربنا يرحمك ياحبيبي ويصبر أهلك ويجعلك من أهل الجنة يارب ياحبيبي”.

ونشر "صدى البلد" التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي، والذي جاء به أنه يعاني من كسور في الأضلاع، وتهتك بالرئة اليمنى، مع نزيف داخلي بسيط، واشتباه في كسر بعظمة الجمجمة من الجهة اليمنى، إلى جانب كدمات في الرأس والصدر.

وأشار التقرير الطبي إلى أنه تم تركيب أنبوب صدري لتفريغ الهواء أو الدم من التجويف الصدري، كما خضع إلى إجراءات إنعاش عاجلة، وتلقى سوائل وأدوية ومضادات حيوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

وكشفت نتائج التحاليل المعملية ارتفاع إنزيم القلب Troponin I إلى 7.2، ما يشير إلى تأثر عضلة القلب نتيجة الصدمة، بينما جاءت باقي التحاليل الخاصة بوظائف الكُلى والكبد في المعدلات المقبولة، مع استقرار نسبي في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بالدم.