قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حضور نسائي مكثف على لجنة مجمع المدارس بالحوامدية
وزارة السياحة: لا حريق في المتحف الكبير والصور المتداولة مزيفة
محافظ الجيزة يتابع سير انتخابات مجلس النواب ميدانيًا بالمقار الانتخابية بأحياء الدقي والعجوزة
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية لدعم مسار الحوار الوطني
إقبال كثيف من الناخبين على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور.. فيديو وصور
وفاة المطرب الشعبى إسماعيل الليثى في مستشفى ملوى بمحافظة المنيا
نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا
التنمبة الصناعية: صندوق جديد بمليار جنيه لدعم وتمويل المصانع المتعثرة
رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للقومية للتأمين وسبل تعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية
مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه
الإتفاق على تبادل الخبرات في مجالات الرعاية العاجلة والحرجة بين مصر ولاتفيا
مبلغ مالي ضخم.. كم حصد الأهلي بعد فوزه بالسوبر المصري؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسن شاكوش ينعي إسماعيل الليثي: ربنا يرحمك ياحبيبي ويصبر أهلك

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
سارة عبد الله

نعى المطرب الشعبي حسن شاكوش، الفنان إسماعيل الليثي بعد وفاته إثر حادث بالمنيا. 

وكتب شاكوش عبر حسابه على فيسبوك: “إن لله وان اليه راجعون، ربنا يرحمك ياحبيبي ويصبر أهلك ويجعلك من أهل الجنة يارب ياحبيبي”.

 ونشر "صدى البلد" التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي، والذي جاء به أنه يعاني من كسور في الأضلاع، وتهتك بالرئة اليمنى، مع نزيف داخلي بسيط، واشتباه في كسر بعظمة الجمجمة من الجهة اليمنى، إلى جانب كدمات في الرأس والصدر.

وأشار التقرير الطبي إلى أنه تم تركيب أنبوب صدري لتفريغ الهواء أو الدم من التجويف الصدري، كما خضع إلى إجراءات إنعاش عاجلة، وتلقى سوائل وأدوية ومضادات حيوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

وكشفت نتائج التحاليل المعملية ارتفاع إنزيم القلب Troponin I إلى 7.2، ما يشير إلى تأثر عضلة القلب نتيجة الصدمة، بينما جاءت باقي التحاليل الخاصة بوظائف الكُلى والكبد في المعدلات المقبولة، مع استقرار نسبي في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بالدم.

إسماعيل الليثي وفاة اسماعيل الليثي حسن شاكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

أسعار الحديد عالميا ومحليا

تباينا عالميا واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 10-11-2025

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

الناخبون أمام اللجنة

الشباب يتصدرون مشهد انتخابات النواب بعد فترة الراحة بالدقي

الناخبون أمام اللجنة

مواطنون يرفعون علامة النصر أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس بالدقي

محافظ الجيزة

للاطمئنان على سير الانتخابات.. محافظ الجيزة يتفقد مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي

بالصور

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

اللواء محمد عثمان يتسلم مهام عمله رئيسا لشركة مياه الشرب بالشرقية

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية

محافظ الشرقية يسلّم عقود عمل لـ 12 من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد