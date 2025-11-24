كنت بولد وهو مع عشيقته.. سماح أمام محكمة الأسرة: خلصوني من خيانته

وقفت سماح أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، وقد حضرت طالبة الخلع من زوجها بسبب خيانته لها على مدار شهر كانت خلاله لدى أسرتها لوضع ابنتهم.

حيث استغل ذلك وأحضر فتاة إلى منزل الزوجية لمواقعتها ، وحينما كشفته علل لها بأنها غلطة ، ولن تتكرر وفي النهاية طلبت الانفصال إلا أنه رفض فقامت برفع قضية خلع للتخلص منه.

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة

سردت سماح قصتها أمام محكمة الأسرة قائلة: «تزوجت من عامين وكانت الحياة بيني وبين زوجي طبيعية بدون مشاكل كبيرة إلا أنه استغل تواجدي في منزل أسرتي لوضع ابنتي وقام بإحضار فتاة إلى منزل الزوجية لإقامة علاقة معها وكشفته جارتي التي أخبرتني وشاهدته أثناء دخوله العقار فجرا برفقة الفتاة».

وقالت سماح، عن قصتها أمام محكمة الأسرة «أنا عندي 30 سنة، من 3 سنين اتقدم لي جوزي ووافقت على الجواز منه لأن عندنا في الأسرة اللي تعدي سن 24 سنة وماتتجوزش كدة فاتها قطر الجواز زي ما بيقولوا وكنت مضطرة أني أوافق وهو كان كويس ومقبول وظروفه المادية كويسة وساعتها اتخطبنا واتفقنا على الجواز بعد 8 شهور».

وتابعت سماح ، عن قصتها «بعد الجواز في البداية ربنا مرزقناش بأطفال لكن في السنة التانية، كنت حامل ومشيت شهور الحمل تمام ومكنش في أي مشاكل أو أي شكوك أن جوزي ممكن يكون خاين أو يعرف ستات لأنه كان مركز في شغله بس وفي بيتنا ومعندوش أي حاجة تاني في حياته».

وأكملت سماح، في قصتها أمام محكمة الأسرة «لما جت ساعة الولادة روحت بيت أسرتي عشان أولد وأقعد معاهم شوية، وساعتها كان بيجي يشوفنا ويرفض يبات معايا أنا والبيبي، وبعد شهر رجعت البيت ولقيت الأمور متظبطة وقالي أنه جاب واحدة عشان تنظيف الشقة، لكن فوجئت بجارتي قالت لي في حاجة عايزة اقولك عليها وورتني الكاميرات وجوزي داخل الفجر ومعاه واحدة».

واختتمت سماح «الكاميرا كانت جايباه لمدة أسبوع كل يوم يدخل بالبنت دي والصبح ينزل الشغل وبعدها هي تنزل لوحدها يعني كان بيسيبها في البيت وعشان الفضايح قولت لها دي بنت عمه ومتربية معاه وكانت بتيجي تعمله أكل عشان أنا مش موجودة وروحت واجهته وما أنكرش وساعتها طلبت الطلاق ولما رفض روحت رفعت قضية خلع».