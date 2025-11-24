قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية تستعد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب .. صور

تجهيز اللجان الانتخابية
تجهيز اللجان الانتخابية
مروة فاضل

 أنهت محافظة المنوفية كافة إستعداداتها القصوى وإتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والتجهيزات اللوجيستية اللازمة لاستقبال إنتخابات مجلس النواب 2025 والمقرر إجراؤها اليوم وغدا في جميع مراكز المحافظة. 

 حيث تم تجهيز 500 مقر انتخابي و (1) لجنة عامة و (541) لجنة فرعية ، وتستقبل اللجان الانتخابية  2 مليون 973 ألفا و 483 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي. 

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ان هناك تنسيقا وتعاونا تاما بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل العقبات وتوفير كافة سبل الدعم اللازم والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المنوفية بالشكل اللائق بها، مكلفاً جميع الأجهزة التنفيذية بتوفير وتسخير كل الإمكانيات للخروج بالإنتخابات بشكل لائق وحضاري لما لهذه الانتخابات من أهمية فى كونها عرسا ديمقراطيا ومهمة بناء دولة ديمقراطية ، لافتاً أن محافظة المنوفية من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة .

وأصدر محافظ المنوفية توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدقيقة والمرور الميدانى على مدار الساعة لمتابعة إنتظام سير العملية الإنتخابية بكافة اللجان ، والتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة  ، من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الموقف العام أولاً بأول على مدار  اليوم وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين، والتواصل المباشر مع جميع الأجهزة المعنية لتيسير عملية التصويت.

كما شدد أبو ليمون على ضرورة التأكد من مدي جاهزية المقرات واللجان الانتخابية ، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ، والمتابعة المستمرة لتعزيز إجراءات أعمال النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات أولاً بأول وتحسين كفاءة الإنارة بمحيط اللجان وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للجان الإنتخابية بما يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء  بأصواتهم والمشاركة فى العرس الديمقراطى.

وأضاف المحافظ أنه تم التشديد على اليقظة التامة والتصدي بكل حزم وحسم مع أية تجاوزات أو مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الانتخابات البرلمانية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين ، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الاستعدادات بالمستشفيات ووضع خطط للطوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف على مقـار اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة ، فضلاً عن التنبيه على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعدم قطع المياه وتطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى الواقعة باللجان ، وكذا  عدم قطع التيار الكهربائى والعمل على سرعة إصلاح الأعطال فور الإبلاغ عنها والتعامل الفورى فى حالة حدوث طوارئ مفاجئة قد تحدث حفاظاً على سير العملية الإنتخابية.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بالنزول والمشاركة الايجابية فى العملية الانتخابية ، وتخصيص أرقام لتلقى الشكاوى والإستفسارات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام علي الأرقام التالية ( 2239804 - 2224899 - 2222035 ) للتعامل الفورى واتخاذ اللازم.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية انتخابات مجلس النواب الانتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

ترشيحاتنا

خالد جلال

عرض فيلم قصير لخالد جلال ضمن فعاليات الدورة 26 لمهرجان أيام قرطاج

تامر حسني يشارك أسماء جلال أول عمل بعد جراحة الكلى

تامر حسني يشارك أسماء جلال في أول عمل بعد جراحة الكلى

مصطفي كامل

تجاوزات وتمويل من الخارج..مصطفى كامل يكشف فساد بعض أعضاء مجلس الموسيقيين

بالصور

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد