إمام عاشور: شكرا لكل الناس اللي ساندتني

وجه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، رسالة هامة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد عودته للمشاركة مع الفريق، فى مواجهة شبيبة القبائل الجزائرى.

وقال إمام عاشور عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام: «الحمد لله على رجوعى للملعب. شكراً لكل الناس اللى ساندتنى، زمايلى، كل الفريق، وجمهور الأهلى العظيم».

وتابع نجم الأهلى: «ربنا يوفقنى الفترة الجاية وأقدر أقدم أفضل ما عندي».

ويغيب إمام عاشور عن المشاركة مع الأهلى منذ مباراة إنبى فى الجولة السادسة بالدورى يوم 14 أكتوبر الماضى، قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلى وعلاجى مكثف ويعود للمشاركة مع فريقه.

وشارك إمام عاشور بدلا من زيزو فى مباراة شبيبة القبائل ونجح فى إحراز هدف يمنحه دفعة معنوية قوية قبل العودة للمشاركة فى المباريات بشكل أساسى خلال المرحلة القادمة.

ونجح الأهلى فى تحقيق انتصارًا عريضًا، على شبيبة القبائل، برباعية مقابل هدف، أحرزهم: محمد شريف هدف ومحمود حسن تريزيجيه هدفين، وإمام عاشور هدف.