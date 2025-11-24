قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذر الشبورة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025
فتح أبواب اللجان الفرعية بـ13 محافظة لاستقبال الناخبين للتصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
المصريون يختارون نوابهم بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة.. بعد قليل
إذاعة جيش الاحتلال: رفع حالة التأهب في منظومة الدفاعات الجوية في الشمال
قبل بدء التصويت بالمرحلة الثانية.. تعرف على عدد اللجان وإجمالي الناخبين والمترشحين بانتخابات مجلس النواب
شاهد .. مدرسة بالعمرانية تلزم طلابها بإرتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم
مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة
حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025
وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة رشيد بمصر الجديدة.. بعد قليل
رياضة

إمام عاشور: شكرا لكل الناس اللي ساندتني

يمنى عبد الظاهر

وجه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، رسالة هامة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد عودته للمشاركة مع الفريق، فى مواجهة شبيبة القبائل الجزائرى.

وقال إمام عاشور عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام: «الحمد لله على رجوعى للملعب. شكراً لكل الناس اللى ساندتنى، زمايلى، كل الفريق، وجمهور الأهلى العظيم».

وتابع نجم الأهلى: «ربنا يوفقنى الفترة الجاية وأقدر أقدم أفضل ما عندي».

ويغيب إمام عاشور عن المشاركة مع الأهلى منذ مباراة إنبى فى الجولة السادسة بالدورى يوم 14 أكتوبر الماضى، قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلى وعلاجى مكثف ويعود للمشاركة مع فريقه.

وشارك إمام عاشور بدلا من زيزو فى مباراة شبيبة القبائل ونجح فى إحراز هدف يمنحه دفعة معنوية قوية قبل العودة للمشاركة فى المباريات بشكل أساسى خلال المرحلة القادمة.

ونجح الأهلى فى تحقيق انتصارًا عريضًا، على شبيبة القبائل، برباعية مقابل هدف، أحرزهم: محمد شريف هدف ومحمود حسن تريزيجيه هدفين، وإمام عاشور هدف.

إمام عاشور الأهلى شبيبة القبائل محمد شريف تريزيجيه

