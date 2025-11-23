قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري

وجهت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودته للمشاركة مع القلعة الحمراء، امس امام شبية القبائل بدوري أبطال أفريقيا



ونشرت ياسمين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من مشاركته اليوم مع تعليق:"قلت لك إنك ستعود أقوى من أي وقت مضى، وقد أثبت ذلك اليوم حبيبي".



ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل الجزائري لتصبح النتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجّل “عاشور” الهدف في الدقيقة 93 من عمر اللقاء ليعود للتسجيل في أول مباراة له بعد غياب عن الملاعب منذ لقاء إنبي في الدوري.

وسجّل تريزيجيه الهدف الأول من رأسية رائعة من عرضية زيزو من ضربة ركنية في الدقيقة 36 لتعلن عن تقدم النادي الأهلي بهدف نظيف

وسجّل محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة بعد تحويله لعرضية أشرف بن شرقي في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة.

بينما سجّل هدف شبيبة القبائل الجزائري الأول محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57.

وعاد تريزيجيه للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 84 من عمر اللقاء ليقضي على احلام الفريق الجزائري في المباراة.