أسعار الذهب.. نمو غير مسبوق في الصادرات المصرية| تفاصيل

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الإثنين حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات الأسبوع إذ حافظت الأعيرة المختلفة على مستويات قريبة من إغلاق أمس مدفوعة بتغيرات محدودة في بورصة الذهب العالمية حيث سجل عيار 24 نحو 6262 جنيهًا بينما بلغ عيار 21 وهو الأكثر تداولًا 5480 جنيهًا كما سجل عيار 18 نحو 4697 جنيهًا وبلغ سعر الجنيه الذهب 43840 جنيهًا.

قفزة قياسية في صادرات الذهب المصرية

حققت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة نموًا قياسيًا خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025 لتسجل نحو 6.76 مليار دولار مقارنة بنحو 2.63 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق محققة زيادة تقارب 157% وهو ما يعكس تحسنًا لافتًا في أداء القطاع وفقًا لما أعلنه إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية في تقرير الشعبة حول تطورات السوق خلال العام الحالي.

تنويع الأسواق وتطوير الصناعة

أوضح رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن هذا الارتفاع الكبير في الصادرات جاء نتيجة استراتيجية شاملة اعتمدتها الشعبة وتركز على دراسة الأسواق المستهدفة بعناية لتوجيه الإنتاج بما يلبّي متطلبات المشترين الدوليين إلى جانب تنويع قاعدة الأسواق التصديرية عبر المشاركة في المعارض العالمية وتوسيع العلاقات التجارية مع دول آسيا وأوروبا والدول العربية بما يعزز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

كما أشار إلى أن الشعبة تعمل على رفع جودة المشغولات الذهبية لتتماشى مع المعايير العالمية إضافة إلى دعم البحث والتطوير في مجالات التصميم والتصنيع وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلًا عن إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة المحلية بما يدعم تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

تحسين الخدمات اللوجستية وتعزيز التنافسية

أكد رئيس شعبة الذهب أن تبسيط الإجراءات اللوجستية وتقليل البيروقراطية يمثلان عنصرين أساسيين في خطة دعم المصدرين مع استهداف تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030 وذلك ضمن رؤية طموحة تسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الذهب والمجوهرات بما يضمن الحفاظ على مستويات التصدير المرتفعة ووضع القطاع على مسار مستدام للنمو.

توقعات تصديرية تاريخية

وتوقع واصف أن تتجاوز صادرات القطاع حاجز 7.050 مليار دولار بنهاية عام 2025 لتسجل أعلى مستوى تصديري في تاريخ صناعة الذهب والمجوهرات في مصر مشددًا على أهمية التوسع في تصدير المشغولات الذهبية بدلًا من السبائك وزيادة انتشار المشغولات المصرية عالميًا من خلال الاستعانة بمكاتب تسويق دولية إذا لزم الأمر خاصة أن الصناعة المحلية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة وأصبحت قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.