خالد الغندور بعد أزمة رمضان صبحي: حزين علي هذة الموهبة

علق الإعلامي خالد الغندور علي أزمه رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز، بعد قرار حبسه على ذمة قضية تزوير محررات رسمية تتعلق بالامتحانات.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:الصراحة الواحد حزين جدا علي هذه الموهبة كان زمان رمضان دلوقتي في حتة ثانية لو كان كمل في الأهلي او لو انتقل للزمالك و علي العموم عقله خلاه يفكر غلط في كل قراراته و اخرها موقفه الأخير في موضوع الامتحانات و المعهد

وتابع: أتمني من كل قلبي انه ربنا يفرجها عليه و يتعلم و يكون درس ليه فيما هو قادم من حياته.

وأكد عمر هريدي المحامي، أن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز اعترف بواقعة التزوير، مشيرا إلى ان عقوبة التزوير هي السجن .



وقال هريدي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: رمضان صبحي اعترف بإنه كان فيه شخص مكانه في الامتحانات.. وعقوبة التزوير هي السجن.

وأضاف: الشخص اللي انتحل شخصية رمضان صبحي في الامتحانات كان بيدخل يكتب بس أسم رمضان صبحي وهذا معناه إن فيه أطراف أخرى داخل المعهد مشتركة في التزوير.

واختتم: رحلت بالأمس بسبب الإرهاق ورحيلي لم يتسبب في احتجاز رمضان صبحي مثلما تردد.