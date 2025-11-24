تفاصيل السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض فتاة في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنوات؛ في اتهامه بهتك عرض فتاة بمنطقة المطرية.



تفاصيل القضية

جاء في التحقيقات، أن المتهم استغل تواجد المجني عليها بمفردها أسفل العقار وقرر الاعتداء عليها وهتك عرضها ولامس أجزاء حساسة من جسدها، وهو ما أكدته تسجيلات الكاميرات وشهادة الضحية والشهود في الواقعة.

وكان قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغا من أسرة فتاة يفيد بتعرضها لاعتداء وهتك عرض من قبل عاطل.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة؛ تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة؛ تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومحاكمته، إلى أن صدر القرار المتقدم.