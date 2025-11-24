قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
رياضة

مفاجأة أوروبية.. سيلتيك يتحرك لخطف الفلسطيني وسام أبو علي

وسام أبو على
وسام أبو على
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تطور جديد بشأن مستقبل المهاجم الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، حيث بات اسمه مرتبطًا بالانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات القادمة.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، يفكر المدرب ويلفريد نانسي، المرشح لتولي تدريب نادي سيلتيك الاسكتلندي، في ضم وسام أبو علي ليكون من أوائل صفقاته المحتملة حال إتمام الاتفاق معه لتولي قيادة الفريق خلفًا لبراندون رودجرز.

وأوضحت الصحيفة أن إمكانية انتقال اللاعب ستعتمد بشكل أساسي على نجاح مفاوضات سيلتيك مع نانسي، الذي وضع المهاجم الفلسطيني ضمن خياراته لتدعيم خط الهجوم.

وسلط التقرير الضوء على تصريحات عيسى طال، المدير الرياضي لنادي كولومبوس كرو، والتي أدلى بها عقب التعاقد مع أبو علي خلال الصيف الماضي قادمًا من الأهلي، حيث قال:
"وسام لاعب استثنائي، مسيرته تعكس شخصية قوية وروحًا لا تعرف الاستسلام، إضافة إلى الاحترافية العالية… وهي الصفات التي نبحث عنها في نادينا."

يُذكر أن وسام أبو علي انضم إلى كولومبوس كرو الأمريكي مطلع الموسم الجاري في صفقة قياسية بلغت 8.5 مليون يورو.

سيلتيك وسام أبو علي سيلتيك الاسكتلندي

