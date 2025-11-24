كاراجر: محمد صلاح يختفي وقت أزمات ليفربول ويترك فان دايك بمفرده

دعا جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول السابق، النجم المصري محمد صلاح إلى لعب دور قيادي أكبر داخل الفريق، وذلك في ظل تراجع النتائج تحت قيادة المدرب آرني سلوت خلال الأسابيع الأخيرة..

وجاءت تصريحات كاراجر عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها ليفربول أمام نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي نتيجة عمّقت الأزمة التي يعيشها حامل لقب الدوري.

وكان القائد فيرجيل فان دايك قد خرج بعد المباراة بتصريحات قوية، وصف خلالها الوضع داخل الفريق بـ"الفوضى"، مطالبًا الجميع بتحمل المسؤولية وضرورة تصحيح المسار.

ويرى كاراجر أن صلاح، بصفته أحد قادة الفريق وأيقوناته التاريخية، يجب أن يتحمل جزءًا من هذا الدور الإعلامي، وأن يتحدث عن وضع ليفربول بصراحة كما فعل فان دايك.

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت":

"بعد كل هزيمة، نجد فان دايك فقط هو من يخرج للحديث. هذا دور القائد بالطبع، لكن يجب أن يكون هناك لاعبون آخرون يتحدثون باسم النادي."

وأضاف: "قبل عام، لم يتردد محمد صلاح في الحديث علنًا عن وضعه الشخصي وتجديد عقده. لكنني لا أسمعه يتحدث الآن إلا عند حصوله على جائزة رجل المباراة أو عندما يكون بصدد عقد جديد."

وتابع: "أريد أن أرى صلاح يتصرف كقائد حقيقي، كأحد أساطير ليفربول، يتحدث عن الفريق وليس فقط عن أموره الشخصية. لا يجب أن يكون فان دايك وحده في الواجهة."

يُذكر أن محمد صلاح تحدث بالفعل لوسائل الإعلام أكثر من مرة الموسم الماضي بشأن مستقبله، في ظل التكهنات حول رحيله قبل أن يجدد عقده مع ليفربول في أبريل 2025.