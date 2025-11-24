رئيس القابضة لمياه الشرب يبحث برنامج إدارة مياه دلتا النيل مع الوكالة الألمانية

تفقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جناح الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مؤتمر ومعرض “IWWI Cairo 2025”، حيث التقى بعدد من المسؤولين التنفيذيين عن برامج المياه المشتركة بين الجانبين، ضمن جولته داخل أجنحة المنظمات الدولية المشاركة.

وخلال الزيارة، التقى المهندس أحمد جابر بكل من، المهندسة رشا زكريا نائب مدير برنامج إدارة مياه دلتا النيل، المهندس شريف مرسي المستشار الفني للتشغيل والصيانة ببرنامج المياه.

واستعرض وفد الوكالة الألمانية، أبرز أنشطة برنامج إدارة مياه دلتا النيل، والذي تنفذه GIZ بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات التابعة، ويهدف إلى دعم تحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير آليات تشغيل وصيانة مرافق المياه، وتعزيز قدرات الكوادر الفنية في الشركات التابعة.

وتناول النقاش أهم مكونات البرنامج، والتي تشمل:

- تطوير نظم التشغيل والصيانة داخل شركات المياه.

- دعم تطبيق التحول الرقمي في إدارة الشبكات.

- رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي.

- تنفيذ برامج تدريب متخصصة للمهندسين والفنيين.

- تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.



وأشاد المهندس أحمد جابر بالدور الكبير الذي تقوم به الوكالة الألمانية في دعم قطاع المياه بمصر، مؤكدًا أن التعاون المصري الألماني يعد واحدًا من أنجح نماذج التعاون الدولي في مجالات التشغيل والصيانة، وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية.

وأشار جابر إلى أهمية توسيع نطاق البرامج المشتركة مع GIZ لتشمل مجالات جديدة مثل خفض الفاقد، وإدارة الطاقة، وتطوير منظومات الرصد والتحكم داخل الشركات التابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحقيق أهداف الاستدامة.

واختُتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني الألمانية، وتوسيع التعاون بما يخدم خطط تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.