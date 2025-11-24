الأهلي يفقد جهود 4 لاعبين أمام الجيش الملكي وغموض موقف داري والعش

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود 4 لاعبين في مواجهة الجيش الملكي المقرر لها الجمعة المقبل في الرباط بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

تأكيد غياب الشناوي وعبدالقادر والشحات للإصابة

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد إنه تأكد غياب محمد الشناوي واحمد عبدالقادر ومحمد شكري وحسين الشحات للإصابة.

غياب العش بسبب إصابته في المران:

وأضاف أنه بنسبة كبيرة أيضا سيغيب مصطفي العش الذي تم وضعه تحت العناية لمدة 24 ساعة بعد اصابته في مران اليوم.

وأوضح أنه سيخضع أشرف داري لفحص طبي في مران الغد لحسم موقفه من رحلة الفريق الي المغرب التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل.