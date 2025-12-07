قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وفاة السباح يوسف| النيابة توجه اتهامات للحكام والمنقذين.. وأول تعليق من والد الطفل

يوسف عبد الملك.. الموهبة الصغيرة التي أغرقها الإهمال الرياضي
يوسف عبد الملك.. الموهبة الصغيرة التي أغرقها الإهمال الرياضي
إسراء عبدالمطلب

أثارت وفاة السباح الصغير يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، موجة كبيرة من الحزن والأسى في مصر، حيث عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير الرياضية عن صدمتهم وحزنهم العميق لفقدان لاعب واعد في مقتبل العمر. 

وتصدرت الواقعة الأخبار المحلية، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن تنظيم البطولة والإشراف الطبي والإنقاذ، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن تقصير وإهمال أدى إلى وفاة الطفل أثناء تأدية شغفه بالسباحة.

محافظ بورسعيد ينعي وفاة السباح الطفل

قرارات جديدة بشأن وفاة السباح يوسف

وقررت النيابة العامة حبس الحكم العام وثلاثة من أعضاء طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة اللاعب الصغير يوسف، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد ثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الوفاة نتيجة الإهمال. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها من خلال الانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينتها، حيث تبين غياب آلات المراقبة التي قد تساعد في توضيح مجريات الحادث. ثم انتقلت النيابة إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص باللاعب، بالإضافة إلى مقطع مرئي يتضمن كامل تفاصيل الحادث، مع التحفظ على أجهزة تسجيل المراقبة لتفريغها، وضبط كافة المستندات المنظمة لإقامة البطولة ومراحلها المختلفة، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.

وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية، والتي لم تُجزأ، أن يوسف تهاوى في قاع المسبح بعد وصوله إلى نقطة نهاية السباق، دون أن يلحظه أي من المنقذين أو الحكام، حتى اكتشف غرقه المتسابق الذي شارك في السباق التالي بعد مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية. كما أظهرت التحقيقات وجود طاقم طبي كامل يشمل طبيب رعاية مركزة وطبيبة الاتحاد المصري للسباحة، بالإضافة إلى سيارة إسعاف في موقع الواقعة، وتم إجراء مناظرة للجثمان في مستشفى دار الفؤاد، وندب الطب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، والتأكد من عدم معاناته من أمراض تمنعه من المشاركة في السباقات، ومراجعة الإجراءات الطبية المتبعة بعد انتشاله من المسبح وحتى وفاته.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة والد يوسف، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص باللاعب، الذين أكدوا أن إهمال منظمي البطولة من الاتحاد المصري للسباحة، والحكام، والمنقذين كان سببًا مباشرًا في وفاة المجني عليه. 

استمعت النيابة لأقوال أكثر من عشرين شاهدًا، بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون، ومدير الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء المشاركون في التعامل مع حالة يوسف، والذين أكدوا جميعًا وقوع تقصير وإهمال من الحكم العام والمنقذين أدى إلى الوفاة.

كما استمعت النيابة إلى أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة، الذين شهدوا بعدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة المتعلقة بضوابط صحة وسلامة اللاعبين، وعدم التقيد بالكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، والذي يحدد التقارير الطبية اللازمة قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأكد عند فحص الملف الطبي للمجني عليه، إذ خلا من الإجراءات المطلوبة قانونيًا لتمكينه من المشاركة. 

وكشف والد الطفل يوسف تفاصيل اللحظات التي سبقت اكتشاف وجود ابنه في قاع حمام السباحة، موضحًا أن من لاحظ الحادث لم يكن أيًا من الحكام أو المنقذين، بل أحد المتسابقين الذين شاهدوا يوسف أثناء سباق "تحطيم رقم 54 متنوع". 

وأضاف في تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن الحكم تجاهل النداء الأول قبل أن يتم التحقق من وجود الطفل تحت الماء.

ونفى والد يوسف ما تردد من شائعات حول معاناته من أي مشاكل صحية أو تعاطي منشطات، مؤكدًا أن ابنه كان من أبطال الجمهورية ويتمتع بلياقة عالية، مطالبًا بمحاسبة المقصرين ورد الاعتبار ليوسف الذي قال إنه "استُشهد وهو يؤدي سباقه كبطل"، مشددًا على ضرورة وقف الافتراءات التي طالت سمعته وسجله الرياضي.

يوسف اللاعب يوسف السباح يوسف وفاة السباح يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

ترشيحاتنا

وزير البيئة والطاقة اليوناني ستافروس باباستاف

وزير يوناني: التعاون بين أثينا وواشنطن يعيد تشكيل مستقبل الطاقة في أوروبا

نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نجل الرئيس الأمريكي: ترامب قد ينسحب من دعم أوكرانيا

الرئيس الفرنسي يهدد بفرض رسوم جمركية على غرار "ترامب"

بعد عودته من الصين.. الرئيس الفرنسي يهدد بفرض رسوم جمركية على غرار ترامب

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ولكم فى التفكر حياة يا أولي الألباب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أزمة أخلاق

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: كلب يونس

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان العطاء

المزيد