السجن 27 عاماً لبولسونارو بتهمة الانقلاب وترامب يصف الحكم بـ"المفاجئ"
قرقاش: استهداف قطر يقوّض جهود السلام ومجلس الأمن يدين التصعيد الإسرائيلي
بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟
روسيا تدين الهجوم على قطر وتصفه بانتهاك للسيادة ومجلس الأمن يدعو لخفض التصعيد
عراقجي: المواد النووية المخصّبة تحت أنقاض المنشآت المقصوفة
بحضور الأنبا ميخائيل.. تخريج الدفعة الأولى من دبلومة سيكولوجية الإدمان والتعافي
آخر تحديث لعيار 24 اليوم الجمعة 12-9-2025
لكل المصريين.. المالية تصدر موازنة المواطن للعام الـ 12 على التوالي
يكن: فترة التوقف كانت فرصة لتصحيح الأخطاء بالزمالك..وهذه نصيحتي لـ فيريرا
عودة صمام الأمان أمام إنبي.. غياب جديد يضرب الأهلي في مباراة القمة بالدوري
ترامب: ٱمل في إفراج وشيك عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس
دورة تدريب لمنسقي التميز الحكومي في جامعة جنوب الوادي

نظم مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي دورة تدريبية لمنسقي جائزة التميز الحكومي بكليات الجامعة، والتي استمرت لمدة يومين، استهدفت رفع كفاءة الكوادر الأكاديمية والإدارية بكليات الجامعة، وذلك بحضور الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجوة والاعتماد بالجامعة، والدكتورة منى شحات نائب مدير المركز وطروب طلبه أمين الجامعة.

وحاضر في الدورة الدكتور محمد عبد العظيم خبير التميز المؤسسي والمدرب المعتمد بجائزة مصر للتميز الحكومي، حيث تناول محاور التميز المؤسسي وأهمية تطبيق معايير الجودة والابتكار في المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد القائمون على الدورة، أن مثل هذه البرامج التدريبية تمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل من الكوادر القادرة على قيادة التغيير والتطوير، بما يعزز من تنافسية الجامعة ومكانتها بين مؤسسات التعليم العالي.

وتضمنت الدورة محاضرات نظرية وتدريبات عملية حول مناهج التميز المؤسسي، وأفضل الممارسات في تطوير الأداء الحكومي، وذلك في إطار نشر ثقافة التميز وبناء كوادر قادرة على قيادة التطوير بالجامعة.

