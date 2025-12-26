قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
مصدر أمنى يرد على إدعاءات مرشحة بالجيزة: لن نسمح بأى دعاية إنتخابية أثناء فترة الصمت
مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-12-2025
أخبار البلد

جامعة العاصمة تتألق عربيًا ومحليًا في تصنيف الجامعات العربية ARU

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

فى إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات جامعة العاصمة ، تقدمت الجامعة 43 مركزًا عربيًا في تصنيف الجامعات العربية  (ARU)، حيث جاءت فى المركز  36 عربياً من بين 236 جامعة عربية شملها التصنيف ،  كما سجلت مركزاً متقدماً  على المستوى المحلى وجاءت فى الترتيب العاشر بين الجامعات المصرية متقدمة  19 مركزًا عن العام الماضي. 
ويُعد هذا التصنيف أحد المؤشرات المهمة لقياس كفاءة الأداء الجامعي عربيًا، إذ يستند إلى منظومة تقييم شاملة تضم أربعة مجالات رئيسية، تشمل جودة العملية التعليمية، ومستوى إنتاج البحث العلمى، ومعدلات الإبداع والابتكار، والتعاون الأكاديمي الدولي والمحلي وخدمة المجتمع.


 أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة عن تقديره للجهود المبذولة  من جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والباحثين على جهودهم المتميزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بالارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وتعزيز مكانتها التنافسية على المستويين العربى والدولى.


كما أكد الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، على أن تحسن مؤشرات البحث العلمي وجودة النشر الأكاديمي، وتطوير برامج الدراسات العليا، وتوسيع التعاون البحثي أسهم بشكل فعال فى تحسين ترتيب الجامعة داخل التصنيف ، وتحقيق هذا التقدم المتميز.


وأشار الدكتور خالد سيد، مدير وحدة التصنيف الدولي، أن العمل المتواصل في متابعة مؤشرات الأداء وجمع البيانات وتحليلها ومتابعة متطلبات التصنيف وفقًا لمعايير التصنيف كان عاملًا حاسمًا في تحقيق هذا الإنجاز ،  مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الجماعي والتعاون المتكامل.


ويمثل هذا الإنجاز حرص الجامعة على مواصلة مسيرتها نحو التميز الأكاديمي، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ودعم التنمية المستدامة، بما يعزز مكانتها بين أفضل الجامعات عالميا وعربيًا ومحليًا.

جامعة العاصمة تصنيف الجامعات العربية تصنيف الجامعات

