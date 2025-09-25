توطين صناعة معدات مياه الشرب والصرف الصحي بمصر

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسئولي إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال تصنيع مكونات أنظمة تنقية مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، لمناقشة مجالات التعاون، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU).

وفي مستهل اللقاء، أكد نائب وزير الإسكان حرص الوزارة على دعم وتشجيع توطين صناعة المعدات والمهمات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وخلال اللقاء، أعرب ممثلو الشركة عن رغبتهم في التعاون مع الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واستعرضوا ما يتم إنتاجه من معدات وتكنولوجيات متقدمة تُستخدم في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد نائب الوزير أن توطين الصناعة يتصدر أولويات الدولة المصرية، وأن الوزارة تسعى جاهدة لتوطين صناعة المعدات الكهروميكانيكية المستخدمة في هذا القطاع الحيوي، مشددًا على أهمية التعاون مع الشركات الوطنية ودعمها لتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة داخل المحطات، وتوفير الدعم الفني والتعاون الكامل مع الشركات والمطورين الصناعيين الراغبين في تنفيذ نماذج تجريبية، بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من التقنيات المتطورة، ويُعزز من جودة وكفاءة مشروعات البنية التحتية.

كما تم اقتراح تنفيذ نموذج تجريبي بإحدى المحطات، بهدف تقييم التكنولوجيا المُقدمة من الشركة وإمكانية الاستفادة منها في مشروعات إنشاء وتطوير محطات المياه والصرف الصحي، وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة، حيث كلَّف الدكتور سيد إسماعيل، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لتطبيق النموذج التجريبي الذي عرضته الشركة.