الوزراء: ضم 299 شهيدا ومتوفى و98 مصابا لصندوق تكريم الشهداء
الوزراء يعتمد اجتماع اللجنة العليا للتعويضات.. تفاصيل
وزيرا التضامن والتعليم يوقعان بروتوكول بشأن الانتفاع بمبنيين تابعين لوزارة التضامن لإقامة مجمع مدارس
عباس: إدارة غزة بعد الحرب ستقودها شخصية من السلطة الفلسطينية
عجول هائمة في الشوارع .. قرار رسمي في محافظة بورسعيد
قرار صادم للاحتلال| اليويفا يعتزم حظر مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية
العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة
رابطة الأندية تعدّل مواعيد مباريات رباعي السوبر المصري في الدوري قبل السفر للإمارات
التخطيط: 185 مشروعا لوزارة الشباب بإجمالي استثمارات 625 مليون جنيه
بعد تطبيق الحد الأدنى.. موعد صرف مرتبات الموظفين عن الأشهر المتبقية في 2025
من 2025 لـ 2030.. أسامة حسني يرد على مدحت شلبي ويظهر تأشيرة أمريكا
أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
اقتصاد

توطين صناعة معدات مياه الشرب والصرف الصحي بمصر

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
آية الجارحي

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسئولي إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال تصنيع مكونات أنظمة تنقية مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، لمناقشة مجالات التعاون، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU).

وفي مستهل اللقاء، أكد نائب وزير الإسكان حرص الوزارة على دعم وتشجيع توطين صناعة المعدات والمهمات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وخلال اللقاء، أعرب ممثلو الشركة عن رغبتهم في التعاون مع الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واستعرضوا ما يتم إنتاجه من معدات وتكنولوجيات متقدمة تُستخدم في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد نائب الوزير أن توطين الصناعة يتصدر أولويات الدولة المصرية، وأن الوزارة تسعى جاهدة لتوطين صناعة المعدات الكهروميكانيكية المستخدمة في هذا القطاع الحيوي، مشددًا على أهمية التعاون مع الشركات الوطنية ودعمها لتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة داخل المحطات، وتوفير الدعم الفني والتعاون الكامل مع الشركات والمطورين الصناعيين الراغبين في تنفيذ نماذج تجريبية، بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من التقنيات المتطورة، ويُعزز من جودة وكفاءة مشروعات البنية التحتية.  

كما تم اقتراح تنفيذ نموذج تجريبي بإحدى المحطات، بهدف تقييم التكنولوجيا المُقدمة من الشركة وإمكانية الاستفادة منها في مشروعات إنشاء وتطوير محطات المياه والصرف الصحي، وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة، حيث كلَّف الدكتور سيد إسماعيل، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لتطبيق النموذج التجريبي الذي عرضته الشركة.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مياه الشرب والصرف الصحي اخبار مصر صناعة المعدات والمهمات وزارةت الاسكان الاكتفاء الذاتي التصينع المحلي

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

صورة جماعية لوفد العاملين بالبترول وعمال السويس للزيت

نقيب البترول يزور السويس للزيت.. ويؤكد: الشركة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني

اجتماع الوزراء

وزير الاستثمار يناقش القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب

فرص العمل المتاحة

300 فرصة عمل لمندوبي وسائقي مبيعات بالجيزة

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

فيديو

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

