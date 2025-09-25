قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
صدمة في واشنطن.. وزير الدفاع الأمريكي يأمر مئات القادة العسكريين لاجتماع مفاجئ
مصري مقيم بالإمارات: الرئيس السيسي استطاع أن يكسب دعم 90% من دول العالم
إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: العلاقات المصرية الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو

وزير الاستثمار خلال اللقاء
وزير الاستثمار خلال اللقاء
ولاء عبد الكربم

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والدنمارك، وبما يعكس حرص الجانبين على دعم الشراكات الاقتصادية والثقافية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وأكد الوزير أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، موضحًا أن العلاقات المصرية الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتناول اللقاء مناقشة الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي، بما يشمل التبادل الثقافي وتعزيز التواصل رفيع المستوى، كما تطرق إلى نتائج زيارة وفد من البرلمان الدنماركي لمصر وما أبرزته من أهمية مشاركة القطاع الخاص.

 كما تم التأكيد على أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من الجانبين ليكون منصة مؤسسية لتوسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات.

وأوضح الوزير أن الجانب المصري يسعى إلى أن يكون مجلس الأعمال متنوع التمثيل، بحيث يشمل قطاعات الصناعة، الطاقة، الزراعة، والخدمات، الأمر الذي يعكس الطبيعة المتعددة للاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب استثمارات في مجالات متنوعة.

ولفت الخطيب إلى أن مصر تحرص على توفير المناخ المناسب لدعم الاستثمارات الدنماركية، من خلال الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، إضافة إلى الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن التعاون في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية يمثل أولوية خاصة، نظرًا لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وإمكانات لوجستية، فضلًا عن التجارب المتقدمة التي تمتلكها الدنمارك في هذه المجالات، ما يتيح فرصًا واعدة لشراكات عملية تعود بالنفع على الجانبين.

وأشار الخطيب إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لمشاركة قيادات على مستوى الرؤساء التنفيذيين في مجالس الأعمال المشتركة، لما لذلك من أثر مباشر في تفعيل المشروعات، وضمان نقل الخبرات، وتوفير آليات أكثر كفاءة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.

وشدد الوزير على أن وجود قنوات اتصال واضحة بين الحكومتين ومجتمع الأعمال يعد أمرًا جوهريًا، مؤكدًا أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون نقطة الاتصال الرئيسية لتنسيق الجهود ومتابعة المشروعات المشتركة بما يحقق نتائج ملموسة.

ومن جانبه أكد السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات التي تربطها بمصر، مشيرًا إلى أن التعاون في المرحلة المقبلة سيركز على تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية في البلدين بما يسهم في تنمية الشراكة الثنائية.

وأوضح أن بلاده تتطلع إلى عقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع مصر خلال الفترة القادمة، بما في ذلك زيارات متبادلة على مستوى كبار المسؤولين، من أجل وضع أطر عملية للتعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وزير الاستثمار امخبار مصر العاصمة الادارية مصر والدنمارك مال واعمال المهندس حسن الخطيب قاعدة الاستثمار الاجنبي المباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

خالد صالح

ارحمهما كما ربياني صغيرًا.. أحمد خالد صالح يحيي ذكرى وفاة والده

ساندي

جراحة فى الأنف.. ساندي تكشف عن حالتها الصحية

ريانا

النجمة العالمية ريانا تستقبل مولودها الثالث

بالصور

مخاطر إجراء عمليات في منطقة مثلث الخطر بالوجه.. ونصائح لتجنب المضاعفات الخطيرة

مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه

معلومات لا تعرفها عن الدودة الدبوسية.. ما مخاطرها على الإنسان؟

معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

فيديو

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد