أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس
قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات
أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل
اقتحامات واعتداءات مستمرة.. الاحتلال يستهدف المنظمات الصحية في غزة ويفاقم الكارثة الإنسانية
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة
محمد العدل يهاجم تصريحات مدحت شلبي دون أن يذكر اسمه
مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي
بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء
صورة التأشيرة.. جمال جبر يرد بقوة على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب
أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد
الرئيس السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة ويؤكد: "مصر تدعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير"
أخبار البلد

وزير الاستثمار يناقش القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب

اجتماع الوزراء
اجتماع الوزراء
كتب محمود مطاوع

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، وتأثيرها على أسعار المنتجات النهائية، وزيادة الطاقة الإنتاجية من هذه المنتجات محليًا، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على خفض الفاتورة الاستيرادية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، بدأ تطبيق 3 قرارات وزارية تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.

وجدد المهندس حسن الخطيب تأكيده أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية، لما تمثله صناعة الصلب من ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.

وأضاف "الخطيب": اتخاذ هذه الخطوة جاء استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية، موضحًا أن هذه القرارات تستهدف منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.

وفي هذا الإطار، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطور الإجراءات الحمائية عالميًا ونصيب صناعة الصلب منها، مشيرًا إلى وجود فوائض عالمية كبيرة في صناعة الصلب بين الطاقة الانتاجية والاستهلاك العالمي، حيث تلجأ الدول إلى تصدير الفائض للأسواق منخفضة الرسوم والأسواق التي لا تفرض رسوم حمائية.

كما تطرق الوزير أيضًا خلال عرضه إلى تصاعد السياسات الحمائية عالميًا من خلال دول وتكتلات عالمية بارزة في الاقتصاد العالمي.

واستعرض المهندس حسن الخطيب الزيادة الكبيرة التي شهدتها واردات: الصاج البارد والمجلفن والملون، والصاج الساخن، والبيليت، إلى السوق المصرية، مؤكدًا وجود زيادة مطلقة في واردات منتجات الصلب المختلفة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ومشيرًا إلى أن هذا يتوافق مع شروط فرض تدابير وقائية حسب قواعد منظمة التجارة العالمية التي تشترط وجود زيادة مطلقة أو نسبية في الواردات مقرونة بضرر جسيم للصناعة المحلية.

وفي هذا السياق، قال الوزير: توجد لدينا حالة قوية قانونيًا واقتصاديًا لتطبيق رسوم وقائية على هذه المنتجات لحماية المصانع المحلية من التوقف والخروج من السوق.

وأشار إلى أنه بعد ورود شكاوى من الصنّاع المحليين، تم البدء في التحقيقات، مستعرضًا في هذا السياق هذه الشكاوى، حيث أشار أصحاب مصانع: الصاج البارد والمجلفن والملون والصاج المدرفل على الساخن والبيليت، في شكاواهم إلى أن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة وحادة وحديثة في الواردات من الأصناف المذكورة، وأن تلك الزيادة ألحقت ضررًا جسيمًا للصناعة المحلية وطالبت هذه المصانع بفرض رسوم وقائية، مضيفًا: تم قبول الشكاوى وتسجيلها بعد بحث دقة وكفاية الأدلة المقدمة.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير أثر التدابير المؤقتة التي تم اتخاذها على أسعار المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية ووسائل النقل.

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

خطوات هامة للحفاظ على سيور المحرك

خطوات هامة للحفاظ على سيور المحرك ؟

سيتروين C4X إم سيات ارونا 2026

أيهما تختار .. سيتروين C4X أم سيات ارونا 2026.. إليك المواصفات

سيارات مستعملة في 2025 داخل مصر

سيارات مستعملة في 2025 سعرها 400 ألف جنيه

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

