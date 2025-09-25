مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة

عقد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، اجتماعًا مع Aamir Shouket سفير دولة باكستان لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الشريف أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت يشهد زخمًا متزايدًا في العلاقات الثنائية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان خلال عام 2024 نحو 217 مليون دولار أمريكي، منها صادرات مصرية بقيمة 104 ملايين دولار، وواردات من باكستان بقيمة 113 مليون دولار، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز المبادلات التجارية في ضوء القدرات التصديرية للشركات المصرية.

وأضاف أن حجم الاستثمارات الباكستانية في مصر يبلغ نحو 36 مليون دولار من خلال 177 شركة، مع توقعات بزيادته خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول شركات باكستانية عاملة في مجالات إنتاج الهواتف المحمولة، والموتوسيكلات الكهربائية، وتخزين الحبوب إلى السوق المصري قريبًا. كما شدد على أن تفعيل الربط بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر الباكستاني سيسهم في تسهيل حركة التجارة، وتحويل باكستان إلى مركز للتبادل التجاري بين دول وسط آسيا وإفريقيا عبر مصر، لا سيما في حال تدشين منطقة صناعية باكستانية ذات أنشطة اقتصادية مضافة.

من جانبه، أشاد Aamir Shouket بمناخ الاستثمار في مصر والإصلاحات والتشريعات الجاذبة للمستثمرين، مؤكدًا تشجيع بلاده للشركات الباكستانية على زيادة استثماراتها والاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المصري، خاصة في ضوء الموقع الجغرافي المتميز لمصر. كما أعرب عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الطرفين، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الزراعة الباكستانية بالاستفادة من الخبرات المصرية في المنتجات الزراعية ذات القيم التصديرية العالية، والتعاون في مجال إنتاج الجرارات الصغيرة والدراجات النارية الكهربائية، إلى جانب العمل على تشكيل مجلس أعمال مشترك في أقرب وقت.

وشارك في الاجتماع أسد خان الملحق التجاري والاستثماري بالسفارة الباكستانية بالقاهرة، والزهراء أحمد علي الوزير المفوض التجاري مدير شئون الدول الآسيوية، وأحمد سيف النصر المستشار التجاري نائب مدير إدارة شئون الدول الآسيوية.