من 2025 لـ 2030.. أسامة حسني يرد على مدحت شلبي ويظهر تأشيرة أمريكا

رد أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، زوج ابنة محمود الخطيب، رئيس النادي، على الإعلامي مدحت شلبي، على الهواء في قناة «إم بي سي مصر 1».

جاء هذا بعدما فجر مدحت شلبي أزمة كبيرة، أمس الأربعاء، بقوله إن تأشيرة محمود الخطيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع الأهلي في كأس العالم للأندية تم رفضها.

وأوضح شلبي في برنامجه على قناة «إم بي سي مصر 1» أن محمود الخطيب ادعى أنه مريض بعدما تم رفض تأشيرة سفره إلى أمريكا.

ورد أسامة حسني قائلًا: «احنا في إم بي سي محطة كبيرة، وأنا عارف إن كابتن مدحت شلبي كان في إجازة وعايز يبين إنه رجع فـ أنا بعذره».

وأضاف: «بعذره عشان هو عايز يرجع تاني، أنا كنت بخلص ورق الكابتن محمود الخطيب في السفارة، ودي تأشيرة أمريكا للكابتن من 2025 لـ 2030».

وأكمل: «المفروض كابتن مدحت شلبي إعلامي كبير وفي محطة كبيرة يتأكد من معلومته».