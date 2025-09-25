عيب.. محمد سراج الدين يرد على تصريحات مدحت شلبي ضد الخطيب

وجّه محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة للإعلامي الرياضي مدحت شلبي، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن محمود الخطيب.

وكتب سراج الدين عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “من أداب وأساسيات مهنة الإعلام بشكل عام وأخص الأن الإعلام الرياضي المهنية والدراسة والمصداقية واحترام المشاهد وللأسف هي صفات تفتقر لشريحة ليست بقليلة من الموجودين الأن على الساحة مع كامل الإحترام للجميع وبيكون فيه كثير من الشباب المؤهلين علمياً وأخلاقياً وعندهم معظم المعايير بس يفتقدوا للمعيار الأهم وهو العلاقات والتوجهات على حسب التوقيت وحسب الهوى معندهمش الموهبة دي ومش بيعرفوا يعملوها ممكن”.

وتابع: “أنا أحترم الإنتقاد وبستقبله بصدر رحب لما يكون من الجمهور وهذا حقه التام قبل ما يكون من الإعلام اللي بحترمه أيضاً وبستقبله بنية طيبة في المقام الأول وبالعكس ممكن يضيف في بعض الأوقات أنتقد زي ما تحب ده حقك في إطار العمل والقرارت وأكيد كان لنا أخطاء بدون مكابرة زي ما حققنا بفضل الله إنجازات كبيرة خلال ٨ سنوات مع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لكن تتطرق لأمور خارج نطاق عملك الإعلامي أعتقد ده مش من آداب المهنة على الإطلاق ولا مهنياً ولا أخلاقياً”.

وأضاف: “وأنا هنا بقول شهادة حق والجميع من عمل داخل النادي الأهلي يعلمها نتفق نختلف ده أمر طبيعي لكن اللي شوفته بعيني أن كابتن محمود الخطيب كان بيجي على نفسه صحياً كتير جدا لمدى إخلاصه وحبه للنادي الأهلي وشبه لم يستطع أخذ قسط من الراحة أو الإجازة على مدار سنوات زي أي شخص طبيعي لقلقه وانشغاله بأمور النادي ذهنياً قبل ما يكون عملياً”.

واختتم: “من العيب نشككك في صحة إنسان ونرمي اتهامات باطلة ليس لها أساس من الصحة وكلنا معرضين لهذا الأمر وحضرتك نفسك كنت في أزمة صحية من فترة قريبة وكلنا كنا بندعيلك ترجع بالسلامة ربنا يبعد المرض عن الجميع لأن ده أصعب وأقسى شئ ممكن يتعرض له إنسان ويحفظ الجميع ويشفي كل مريض والمرض ليس فقط في البدن”.