الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تطورات التواصل بين الأهلي والبرتغالي برونو لاج لمنصب المدير الفني الجديد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "مصدر في الأهلي توصلنا إلى اتفاق نهائي مع البرتغالي برونو لاج على بنود التعاقد ولكن المدرب يفاضل بين عرض الأهلي وعرض أوروبي أخر وطلب مهلة ٤٨ ساعة للتفكير وحسم قراره النهائي".

وكشفت تقارير صحفية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أحد المدربين الإسبانيين لخلافة خوسيه ريبيرو، تحسبًا لفشل التعاقد مع البرتغالي برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق.

وكانت بعض التقارير الصحفية أكدت اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع برونو لاج براتب ضخم.

ويسعى النادي الأهلي لإنهاء ملف المدير الفني الجديد قبل التوقف الدولي المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: “الأهلي دخل في مفاوضات مع المدرب الإسباني روبرتو مورينو تحسبًا لفشل التعاقد مع برونو لاج”.

وأضاف: “لم يحدث أي اتفاق رسمي بين الطرفين حتى الآن، فقط مسئولو الأهلي استطلعوا رأي المدرب الإسباني وتفاصيل خاصة بالراتب”.

واختتم: “الأهلي يكثف مجهوداته للتعاقد مع لاج، وفي حال فشل التعاقد سيتجه إلى مورينو”.