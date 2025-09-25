قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: ضم 299 شهيدا ومتوفى و98 مصابا لصندوق تكريم الشهداء
الوزراء يعتمد اجتماع اللجنة العليا للتعويضات.. تفاصيل
وزيرا التضامن والتعليم يوقعان بروتوكول بشأن الانتفاع بمبنيين تابعين لوزارة التضامن لإقامة مجمع مدارس
عباس: إدارة غزة بعد الحرب ستقودها شخصية من السلطة الفلسطينية
عجول هائمة في الشوارع .. قرار رسمي في محافظة بورسعيد
قرار صادم للاحتلال| اليويفا يعتزم حظر مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية
العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة
رابطة الأندية تعدّل مواعيد مباريات رباعي السوبر المصري في الدوري قبل السفر للإمارات
التخطيط: 185 مشروعا لوزارة الشباب بإجمالي استثمارات 625 مليون جنيه
بعد تطبيق الحد الأدنى.. موعد صرف مرتبات الموظفين عن الأشهر المتبقية في 2025
من 2025 لـ 2030.. أسامة حسني يرد على مدحت شلبي ويظهر تأشيرة أمريكا
أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط: 185 مشروعا لوزارة الشباب بإجمالي استثمارات 625 مليون جنيه

وزيرا التخطيط والشباب والرياضة
وزيرا التخطيط والشباب والرياضة
آية الجارحي

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في مختلف الملفات الشبابية والرياضية، في ضوء توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين مؤسساتها المختلفة.

تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة، والعمل على ضمان تحقيق أفضل استفادة من الموارد المخصصة لها، بما يسهم في دعم البنية التحتية الشبابية والرياضية، وتنفيذ برامج ومبادرات تنموية مستدامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطط تنمية قطاع الشباب والرياضة تحرص على توفير الدعم الكامل للأنشطة الشبابيّة على كافة الـمُستويّات، وإطلاق الـمهارات الإبداعيّة الخلاقة، واكتشاف ورعاية الـموهوبين، وتطوير الـمُشاركات الـمصريّة في البطولات الدوليّة، مشيرة إلى مستهدفات قطاع الشباب والرياضة بخطة 25/2026، والمشروعات المستهدف استكمالها بقطاع الشباب التي تصل إلى 185 مشروع بإجمالي استثمارات مقدرة تصل إلى 625 مليون جنيه، في حين تصل إجمالي مشروعات الرياضة المستهدف استكمالها إلى 175 مشروع بإجمالي استثمارات مقترحة تصل إلى 627 مليون جنيه.

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة 7 سبتمبر الجاري، وتستهدف تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، موضحة أن السردية تُعد مظلة شاملة لمختلف الاستراتيجيات، تُقدم خارطة طريق للاقتصاد المصري للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية.

وأشارت إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، والتي تستهدف ضمان تنفيذ الأهداف المحددة بالاستراتيجية، وتذليل المعوقات، وقياس أثر البرامج التنموية، من خلال مؤشرات أداء محددة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجارية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وتقديم خدمات أفضل للنشء والشباب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات كفاءة في التنفيذ.

رانيا المشاط الخطة الاستثمارية وزارة الشباب والرياضة التحطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي تنمية الشباب اخبار منصر مال واعمال التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

توطين صناعة معدات مياه الشرب والصرف الصحي بمصر

وزير الاستثمار خلال اللقاء

وزير الاستثمار: العلاقات المصرية الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو

وزير الاسكان خلال الجولة

جولة موسعة لوزير الإسكان ورئيس جمعية المطورين العقاريين داخل أجنحة معرض سيتي سكيب مصر 2025

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

فيديو

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد